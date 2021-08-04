КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 7 осіб захворіли, 2 одужали летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 серпня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 205 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 0. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 68 досліджень ІФА та 309 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

6 у Кропивницькому районі;

1 в Олександрійському районі.

Впродовж доби одужали по одному жителю Кропивницького та Олександрійського районів.

Летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.