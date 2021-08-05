КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 6 захворіли, 1 особа одужала, летальних випадків немає.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 серпня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 268 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 14. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 158 досліджень ІФА та 214 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
2 у Кропивницькому районі;
1 в Олександрійському районі;
1 у Голованівському районі;
2 у Новоукраїнському районі
За останню добу зареєстрували один випадок одужання хворого з Новоукраїнського району (Маловисківська ТГ).
Летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.