КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 6 захворіли, 1 особа одужала, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 серпня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 268 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 14. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 158 досліджень ІФА та 214 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у Кропивницькому районі;

1 в Олександрійському районі;

1 у Голованівському районі;

2 у Новоукраїнському районі

За останню добу зареєстрували один випадок одужання хворого з Новоукраїнського району (Маловисківська ТГ).

Летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.