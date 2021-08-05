ОПЕРАЦІЯ «МОБІЛЬНА ВАКЦИНАЦІЯ», АБО ВКОЛОТИСЯ… В АВТОБУСІ

Не дивлячись на те, що у Кропивницькому у постійному режимі працюють пункти вакцинації, а щеплення від ковіду зараз доступне усім охочим, містяни, як з`ясувалось, до цих пунктів не поспішають. Особливо – з віддалених районів обласного центру. Тому міський голова Андрій Райкович виступив з оригінальною ідеєю, втілення якої, на думку очільника міста, суттєво пришвидшить формування у кропивничан колективного імунітету.

Принцип простий і старий, як світ: якщо гора не йде до Магомеда, а точніше – містяни до медиків, то ті самі приїздять для виконання потрібної процедури. Тож з 30 серпня у Кропивницькому запрацювали мобільні пункти вакцинації – спеціально оснащені автобуси з необхідним персоналом, які поїхали у віддалені мікрорайони Кропивницького.

Напередодні, до речі, за дорученням міського голови Андрія Райковича виїзний пункт щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 працював у Кропивницькій міській раді. Вакцинуватися мали змогу працівники органів місцевого самоврядування, члени їх родин, а також відвідувачі міської ради — всього 112 осіб. Щеплення здійснювали вакцинами Moderna та CoronaVac. За словами керуючої справами виконавчого комітету Кропивницької міської ради Світлани Балакірєвої, іще в березні посадові особи могли щепитися за місцем роботи, але тоді бажаючих було небагато.

– Ми проводимо опитування серед трудового колективу, і якщо ще місяць тому бажаючих зробити щеплення було мало, до 50 осіб, то вже сьогодні — більше 100, це засвідчує, що люди змінюють своє ставлення до вакцинації. Більше 60% працівників міської ради вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Ми дбаємо про колективний імунітет, – наголошує Світлана Балакірєва.

Також в липні мобільний пункт вакцинації працював іще і в приміщенні ЦНАПу. Там вакцинувалося більше трьох сотень осіб.

Такі виїзні пункти вакцинації працюватимуть надалі і на інших підприємствах, установах та організаціях міста.

У виїзних пунктах спочатку на щеплення запросили жителів Завадівки та Савинівки, де з 9-ї ранку до 12-ї дня медики чекалина охочих вакцинуватись від небезпечної хвороби на кінцевій зупинці маршруту №8. А з 12-ї до 15-ї мобільний пункт вакцинації працював на вулиці Котового.

У суботу з 9-ї до 12-ї щеплювались жителів Старої Балашівки, біля магазину «Дельта». Паралельно, в той же час пункт вакцинації розгорнув роботу на Кущівці по вулиці Водоп’янова біля 30-ї школи.

. Вакцину пропонують на вибір Moderna та CoronaVac. Місцеві ще зранку вишикувались в чергу на вакцинацію

– Я переконана в необхідності вакцинування, але через зайнятість мені ніколи було їхати в центр міста, щоб отримати свою дозу вакцини, тому прийшла сюди і не жалкую, – розповіла кропивничанка Наталія. – Це дуже зручно.

Спочатку людей реєстрували, а вже потім виконували щеплення. Після нього давали можливість 15 -20 хвилин відпочити.

– Ми продезінфікувати автобус, поставили кулер з водою, щоб кожен охочий, стоячи в черзі, міг випити води. Тих, кому це необхідно, до мобільного пункту вакцинації підвозимо на соціальному таксі. Воно стоїть тут і чекає замовлень – прокоментував директор КП «Електротранс» Олександр Луценко.

За словами ініціатора створення виїзних пунктів вакцинації Андрія Райковича, чергова хвиля COVID -19 вже близько. І вона, за прогнозами медиків, буде надзвичайно небезпечною. Тому нині варто якнайбільше вакцинуватись, щоб виробити колективний імунітет.

– На сьогодні в обласному центрі ми вакцинували близько 36 тисяч людей. Це недостатньо для такого міста як Кропивницький. Для того, щоб створити колективний імунітет, треба значно більше вакцинованих – понад 100 тисяч. Тоді можна мати якісь гарантії – правильну організацію навчального процесу, ритмічну роботу промислових підприємств. Ми систематично ведемо роз’яснювальну роботу, наголошуємо на важливості щеплюватись, та створюємо все більше пунктів вакцинації, – розповів Андрій Райкович.

31 липня – 1 серпня у центрі Кропивницького запрацює ще один Центр масової імунізації. Пункт вакцинації знову розгорнли на базі готелю “Єлисаветград” (вул. Соборна 1-А). Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Кропивницької міської ради.

Графік роботи пункту: субота 9.00 – 15.00, неділя 9.00 – 14.00. Тут можна буде щепитися вакцинами CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech та вакциною Moderna, розробленою американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань.

Нині у Кропивницькому вже провакциновано майже 38 тисяч містян. За вихідні у виїзних пунктах щепили понад 220 осіб. Проте, на переконання Андрія Райковича, це ще замало для того, щоб виробити колективний імунітет.

– Я уважно аналізую щоденні зведення, зростаючі цифри і застереження головного санітарного лікаря України, який абсолютно чітко пояснює і прогнозує, що на нас чекає у разі незначного відсотка провакцинованого населення. Це не “страшилки”, а реальність. Краще не випробовувати долю, а виконати прості рекомендації лікарів. Зрештою і вони не із заліза. І ресурсів у медицини, навіть на рівні минулого року може не вистачити, – акцентував Андрій Райкович.

Позиція МОЗу чітка – в школах має бути провакциновано не менше 80% персоналу, інакше заклади не працюватимуть. Тож педагогів закликають активніше щеплюватись від небезпечної хвороби.

Разом із тим, управління охорони здоров’я, заступник міського голови Сергій Колодяжний отримали завдання бути готовими до будь-якого розвитку подій із захворюванням на коронавірус в місті.

– Маєте підготуватись до всіх випадків зміни в місті епідситуації. Проаналізуйте, які є запаси захисного одягу, лікарських, дезінфікуючих засобів. Порахуйте всі наявні кисневі точки, всі необхідні потреби. Ми повинні бути готовими до будь – якого розвитку подій. Має бути підготовлена медична база, персонал. – поставив завдання міський голова.

За матеріалами сайту Кіровоградської міської ради