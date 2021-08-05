РЕАЛЬНІ ПІЛЬГИ ЧИ ВИДИМІСТЬ ЗАХИСТУ?

Ветерани та учасники АТО/ООС Кіровоградщини вчергове змушені відстоювати права, які надані їм державою. І знову йдеться про пільгове перевезення цієї категорії.

Цього разу обурення наших захисників викликала відмова одного з перевізників міжміського маршруту у наданні такої пільги пасажиру відповідної категорії. Тож ветерани спільно з Нацкорпусом Кропивницького та обласним ресурсним центром з питань допомоги учасникам АТО та ВПО ініціювали зустріч з керівництвом області за участі Нацполіції, перевізників та керівництва райрад.

Як розповів очільник Нацкорпусу Кропивницького Дмитро Потоцький, ця проблема є актуальною та, на жаль, системною:

«Нацкорпусом Кропивницького спільно з ветеранами було проведено десятки акцій протесту проти свавілля водіїв та перевізників, котрі порушували права пільгові категорій. На жаль, доволі часто трапляються випадки, коли перевізник відмовляє у пільговому перевезені учасників бойових дій, обґрунтовуючи це тим, що припинив перевезення пільгових категорій у зв’язку з відсутністю компенсацій чи не підписанням з ним договору про пільгові перевезення. Проте такі дії є неправомірними, будь-яка відмова від перевезення пільгових категорій є незаконною. Якщо ви стали учасником подібної ситуації, пам’ятайте, що – незалежно від компенсацій чи наявності договорів про пільгові перевезення з перевізником – закони України про пільгове перевезення окремих категорій громадян продовжують діяти, право пільговиків на безкоштовний проїзд не зникає, не може бути обмежене і має бути забезпечене перевізником. З відповідного приводу Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 23.11.2016 по справі № 752/16965/15-ц зазначив: “автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом”. Відповідно до ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Вірю, що лише спільно, не відступаючи ні на крок, ми зможемо відстояти своє право на заслужені пільги».

Зі свого боку ОДА повідомила наступне.

«Питання перевезень пільговиків, зокрема, учасників АТО та ООС обговорювалося під час наради з автомобільними перевізниками та військовими під головуванням заступника голови ОДА Сергія Поліщука.

Під час наради очільник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дмитренко зазначив, що цьогоріч місцеві бюджети отримали 39 мільйонів 663 тисяч гривень для виплати компенсацій перевізникам.

Також очільник управління наголосив про відповідальність перевізників за безпідставну відмову у пільгових перевезеннях.

«З початку року Укртрансбезпека склала 19 матеріалів через відмову у перевезеннях пільговиків. У разі систематичних порушень законодавства дані перевізники будуть включатися до планових заходів державного контролю на наступний рік. Прохання дотримуватися чинного законодавства та перевозити пільгових пасажирів», – наголосив представник Укртрансбезпеки.

За результатами наради було вирішено доручити підготувати звернення до Міністерства інфраструктури щодо недопущення порушень законодавства України в частині перевезень учасників бойових дій за пільгою на міжобласних маршрутах загального користування.

Крім цього, управлінню Укртрансбезпеки доручили посилити контроль за забезпеченням перевезень пільгових категорій громадян, зокрема, учасників бойових дій на маршрутах загального користування в області.

Автоперевізники в свою чергу мають невідкладно вжити заходи щодо забезпечення перевезень учасників за пільгою, відповідно до законодавства України. Також перевізники мають звернутися до органів місцевого самоврядування щодо укладання договорів про компенсаційні виплати для перевезень пільгових категорій населення.

Водночас голови РДА області отримають доручення щодо проведення роботи з головами тергромад щодо організації маршрутної мережі та передбачення в бюджетах видатків на компенсації перевізникам за пільговий проїзд громадян та недопущення обмежень у їх перевезенні».

Отже, чергова розмова відбулася. Чи отримає вона бажаний ефект, чи припинять перевізники ображати захисників на Кіровоградщині? Наскільки влада буде наполегливою та послідовною у захисті прав ветеранів та бійців та їхніх родин – «НС» триматиме руку на пульсі усіх, пов`язаних з цією темою подій.

Роман ЛИСЕНКО