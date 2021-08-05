ХТО ЗАСІЄ ЗЕМЛЮ ЗАМІСТЬ ВЕТЕРАНІВ?

Законне право учасників бойових дій на сході України на отримання земельної ділянки вчергове було спаплюжене.

Цього разу події відбувалися на 15-й сесії Світловодської міської ради 27 липня. Одразу скажемо: дії депутатів викликають чимало питань не лише з моральної, але з правової позиції.То що відбулося?

У порядку денному пленарного засідання була зазначена ціла низка питань стосовно регулювання земельних відносин. Серед них – й 40 проєктів рішення міськради щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність земельної ділянки (у кожному проекті рішення було зазначено персональні дані особи та кадастровий номер ділянки). Зазначимо, що відповідні документи щодо землеустрою з присвоєнням кадастрового номеру на кожну ділянку були заздалегідь виготовлені, офіційно затверджені, видані відповідні витяги. Усі вони стосувались учасників бойових дій на сході України та родин загиблих.

Розглянувши ряд питань, депутати (26 обранців, включаючи міського голову, дійшли до земельних. Якщо говорити саме про УБД та родини загиблих, то тут залишалося лише рішенням сесії отримати право на власність щодо відведених ділянок. Для цього потрібно було отримати дві третини (від загального складу ради) голосів депутатів.

Вирішили голосувати «пакетом». Поставили на голосування, але із усіх депутатів свої голоси на підтримку віддали тільки дев’ять (!) осіб. Переголосування взагалі приголомшило: жоден (!) з обранців не дав своєї згоди. Обурення потенційних власників ділянок та тривалі дебати не змінили ситуації… Врешті ухвалили рішення лише стосовно трьох осіб, одна з яких – вдова загиблого воїна.

Така ситуація не може не наштовхнути на думку, що на цю землю зазіхнули інші особи, яких підтримують ті ж депутати міської ради. Мабуть, сподіваються, що вчорашні воїни втомляться від боротьби за законні ділянки і здадуть свої позиції, але ті, хто пройшов пекло війни, зможуть і тут відстояти свої права. Учасники війни на Сході налаштовані виборювати свої права у суді, адже мають повне і законне право на земельну власність.

Ситуація, подібна до цієї, на жаль, не одинична. Більше того, спостерігається у масштабах усієї країни. Адже Рада ветеранів України раніше вже звернулася до Міністерства Аграрної політики та продовольства України щодо порушення місцевими радами процедури виділення земельних ділянок учасникам бойових дій.

У своїй відповіді Мінагропром зазначає, що згідно з частиною дев’ятою ст.118 Земельного кодексу України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної та комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст.122 ЗКУ, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має прийняти рішення про затвердження проекту та передачі її у власність.

Відповідно до ч.7 ст.186 ЗКУ підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації.

Ч.11 ст.118 ЗКУ визначено, що у разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Чим керувалися депутати, знехтувавши законною процедурою, відомо поки що тільки їм, а от те, що вони не знайомі (у кращому випадку) з відповідними правовими документами – факт. Тож, готуючись до суду, декому доведеться їх вивчити.

Світлана КОСТЕНКО, фото – з відео CBN