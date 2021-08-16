КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:1 особа захворіла , 2 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 серпня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 480 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 20 досліджень на антиген.

Випадок COVID-19 зареєстрували у 55-річної жінки з Кропивницької ТГ.

За останню добу одужали 2 хворих з Кропивницького району. Летальних випадків не зареєстрували.