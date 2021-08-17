ЗАХОДИ ДО 30-РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ (ПРОГРАМА)

На Кіровоградщині відбудеться низка святкових заходів з нагоди Дня Державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності України – 23 та 24 серпня.

23 серпня о 8:00 відбудеться урочиста хода “Народжені вільними”з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України від Площі Героїв Майдану до Меморіального комплексу “Фортечні Вали” та офіційна церемонія підняття Державного Прапора України;

О 9:45 стартуватиме велопробіг на честь Дня Державного прапора України (від до Фортечних валів до площі Театральна) з встановленням рекорду України у номінації “Наймасовіший велозаїзд у вишиванках”;

О 16.00 -17.40 – у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького відбудеться показ тееатральної вистави “Іду за Вас” (вхід за запрошеннями).

Програма на 24 серпня:

О 08.30 пройдуть заходи з покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України,

до меморіальних дошок В.Чорноволу, Герою України В.Чміленку, пам’ятного знаку “Героям Небесної Сотні”;

О 09.00 на площі перед Кропивницькою міською радою стартуватимуть урочистості з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України “Гарт української незалежності”;

О 10.30 на вул. Дворцовій, біля Театральної площі пройде церемонія вручення шкільних автобусів представникам територіальних громад області;

Об 11:00 на Театральній площі відбудеться встановлення Національного досягнення “Наймасовіше онлайн-виконання Державного Гімну України представниками територіальних громад” із фіксацією в Національному Реєстрі Рекордів України;

Об 11.30 в обласному українському музично-драматичному театрі ім. М. Л. Кропивницького пройдуть урочисті збори та святковий концерт,

присвячені 30-й річниці незалежності України (вхід за запрошеннями);

О 15:00 відбудеться танцювально-пісенний марафон «30 пісень української незалежності на площі Героїв Майдану;

О 18:00 на Козачому острові відбудеться фестиваль «Рок на Інгулі».

Водночас у парку Ковалівському, вулиці Дворцовій, площі Героїв Майдану будуть діяти святкові локації та тематичні фотозони. Також буде виставка «30 років – 30 кроків» – жителям області презентують 30 сітілайтів, де будуть відображені визначні події кожного року незалежної України.