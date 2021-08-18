КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 8 захворіли, 20 одужали, 2 померло.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 серпня.
За минулу добу провели 191 ПЛР-тестування.
Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 85 досліджень ІФА та 655 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
2 у Кропивницькому районі.
3 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 1 та Світловодська ТГ – 1 дитина віком 13 років).
1 – випадок Новомиргородська ТГ.
2 випадки у Побузькій ТГ.
За останню добу одужало 20 хворих:
4 з Кропивницького району;
6 з Олександрійського району;
7 з Новоукраїнського району.
3 з Голованівського району.
Впродовж минулої доби зарєстровано 2 летальні випадки, померли 64-річна мешканка з Олександрійського району та 73-річний чоловік з Добровеличківської ТГ.