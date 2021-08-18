КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 8 захворіли, 20 одужали, 2 померло.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 серпня.

За минулу добу провели 191 ПЛР-тестування.

Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 85 досліджень ІФА та 655 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у Кропивницькому районі.

3 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 1 та Світловодська ТГ – 1 дитина віком 13 років).

1 – випадок Новомиргородська ТГ.

2 випадки у Побузькій ТГ.

За останню добу одужало 20 хворих:

4 з Кропивницького району;

6 з Олександрійського району;

7 з Новоукраїнського району.

3 з Голованівського району.

Впродовж минулої доби зарєстровано 2 летальні випадки, померли 64-річна мешканка з Олександрійського району та 73-річний чоловік з Добровеличківської ТГ.