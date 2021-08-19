ВАКЦИНАЦІЯ З БАЛТІЙСЬКИМ ПРИСМАКОМ, АБО ЯК ІМУНІЗУЄТЬСЯ ЕСТОНІЯ

Відмовляєшся щепитися – втратиш роботу. Погодився – візьми пиріжок. Вакцинував – отримай гроші. Шукаєш, де «вколотися» – йди до автобусу. За ковід-сертифікатом – не до лікаря, а в «соцзабез». Чи носять маски в Таллінні? Чи годяться тут українські ПЛР-тести (і навпаки, в Україні – естонські)? Як естонців заохочують щепити та щепитися? Чи є оригінальною «автобусна імунізація» у Кропивницькому? Кореспондент «НС» на власні очі побачив, як формується колективний імунітет в одній з країн Балтії – Естонії.

Темпами вакцинації в цій країні серйозно стурбовані – саме щеплення залишається топ-темою у ЗМІ, незважаючи на те, що найближчим часом країну очікують двоє виборів, президентські (вже 30 серпня) та – у жовтні – парламентські. В уряді прогнозують, що вакцинувати 70% населення вдасться не раніше листопада-грудня (зараз цей показник складає 56%). І констатують: в останні тижні захворюваність Covid-19 має чітку тенденцію до швидкого зростання, і коефіцієнт поширення коронавірусу становить 1,4 по всій Естонії.

Тому зараз отримати щеплення можна ледь не у будь-якому місці країни, збільшується і контингент тих, хто вакцинується. До прикладу, з нового навчального року не лише у вчителів та студентів, а й у школярів буде можливість отримати вакцину від коронавірусу в стінах свого навчального закладу. У перервах між заняттями зможуть зробити щеплення і школярі від 12 років, але тільки за письмовою згодою батьків.

За даними Міністерства освіти, на сьогоднішній день частка щеплених вчителів на 15 відсотків менше поставленої державою мети, тобто лише 75 відсотків.

Нещодавно Союз працівників освіти Естонії, який представляє 6350 педагогів, склав публічне звернення до всіх учнів і їх батьків, закликаючи до вакцинування, аби уникнути дистанційного навчання.

Вакцинують усіх охочих і під час масових заходів. До прикладу, 1 серпня можна було вакцинуватися на …Фестивалі пиріжків в одному з мікрорайонів Таллінна – Ласнамяе. Перші 500 осіб, які зробили щеплення, отримали невеличкий подарунок – карту на суму в 5 євро. Щепитись можна було – як бачив кореспондент «НС» – і під час традиційного Фестивалю думок, який проходив у містечку Пайде.

А от практика вакцинації в автобусах, запроваджена нещодавно у Кропивницькому, цілком успішно працює в мікрорайонах естонської столиці. Тут щеплять вакцинами Pfizer або Janssen, попередня реєстрація не потрібна. Сюди запрошуються всі жителі Естонії у віці від 12 років. Час і місце другого щеплення призначають при отриманні першої дози вакцини. З собою треба взяти ID-карту або паспорт. Детальні маршрути та час пересування автобусів друкують у місцевих газетах, їх можна знайти на новинних сайтах.

За роботу в мобільних вакцинацій них пунктах медикам доплачують: Лікарняна каса Естонії підвищує ціни за послуги з ін’єкції вакцин проти COVID-19, на підставі яких оплачується робота в мобільних офісах вакцинації, різниця з оплати буде впроваджена для обсягів від 500 до 1000 ін’єкцій на тиждень. Раніше ціна однієї ін’єкції вакцини в мобільному кабінеті становила 10,60 євро. Впроваджувана надбавка призначена для мобільних кабінетів, тобто пересувних бригад вакцинаторів, які роблять не менше 500 ін’єкцій вакцин на тиждень, в розмірі восьми євро за ін’єкцію. Якщо медик проводить тисячу і більше ін’єкцій на тиждень, то до вартості ін’єкції (починаючи з першої ін’єкції) додається десять євро. Іншими словами, якщо було проведено більше 500 ін’єкцій, то ціна однієї ін’єкції становить 18,60 євро, а якщо ін’єкцій було більш, ніж 1000 – вже 20,60 євро. Крім того, за кожну двадцяту вакцинацію окремо виплачується надбавка в 50 євро.

Решта плати на послуги не зміняться. Якщо надавач послуг з вакцинації працює в своєму приміщенні і в робочі дні, ціна однієї ін’єкції залишиться на колишньому рівні – 5,30 євро. Також залишаються на колишньому рівні плати за готовність персоналу, який проводить вакцинацію в кабінетах вакцинації – тобто в основному у власному приміщенні лікарні або в залі, пристосованому для цієї мети. Щомісячна плата за готовність для кабінетів вакцинації становить 13 200 євро. Всі кабінети вакцинації відкриті не менше п’яти днів на тиждень, з яких один день – вихідний у всіх повітах. Кабінети вакцинації відкриті вісім годин на добу. Лікарняна каса інвестує майже 600 000 євро в забезпечення постійної готовності роботи кабінетів вакцинації. Плата виплачується лікарням, відповідальним за роботу кабінетів, в період з 1 серпня по 30 вересня.

Крім того, з 2 серпня в Таллінні працює так звана «швидка допомога по вакцинації» – вакцинаційну бригаду можна викликати на місце в межах столиці, відправивши заявку на визначену електронну адресу щонайменше за 48 годин до вакцинації, вказавши адресу, дату, відповідний час і число охочих зробити щеплення. Після отримання заявки співробітники швидкої допомоги з вакцинації зв’яжуться із замовником і уточнять, коли конкретно бригада медиків прибуде на місце.

А от тих, хто не хоче щепитись…звільнятимуть. Принаймні, уряд планує спростити звільнення незгодних вакцинуватися для роботодавців. Останні отримають можливість вимагати від людей, які працюють на місцях з підвищеним ризиком інфікування, пройти вакцинацію або пред’явити довідку про перенесену хворобу або надати довідку про свіжий тест на коронавірус. Уряд пропонує надати роботодавцям можливість також в спрощеному порядку розірвати трудовий договір з такими працівниками, якщо вони не погодяться пред’явити необхідну довідку або відмовляться пройти тестування.

Цікаво, до речі, що у період карантину сімейні лікарі Естонії знаходились на дистанційному режимі та не мали контактів з пацієнтами, які могли, окрім отримання віддаленої консультації, оформити собі лікарняний…самостійно, в особистому електронному кабінеті пацієнта, а лікар лише перевіряв достовірність та правильність заповнення документу та завіряв електронною печаткою.

Незважаючи на стурбованість поширенням ковіду, в Естонії масковий режим практично скасовано – без цього аксесуару можна заходити будь-куди, і лише з 9 серпня на території країни знову діють певні обмеження: потрібно надягати маски у громадському транспорті, а також, щоб потрапити на концерт або інший захід з великим числом глядачів, необхідно пред’явити COVID-сертифікат. Зокрема, саме так, за спостереженням кореспондента «НС», було під час Днів Старого міста у Таллінні.

Такі сертифікати можна роздрукувати у кожному мікрорайоні столиці – у закладах управління та соціального обслуговування, бібліотеках тощо, в першу чергу у цьому посадовці допомагатимуть людям похилого віку, на яких, власне, передусім і розрахована ця практика.

Аналогом сертифікату, за яким можна відвідувати публічні місця та пересуватися країною чи подорожувати, може бути ПЛР-тест (з відповідним терміном придатності). Але ось що цікаво – за ПЛР-тестом, зробленим в Україні, можна було вільно дістатись літаком до Естонії, тут ці українські документи приймають. Але назад чомусь це не спрацювало – естонський ПЛР-тест прийняли у сусідній Латвії, звідки був авіарейс до України. Але у Борисполі цей документ приймати категорично відмовились. У якості альтернативи треба було (незалежно від віку й просунутості туриста та наявності в нього смартфона) встановити додаток «Дія» з опцією «Я вдома», аби потім протягом 72 наступних годин здати ПЛР-тест вже на батьківщині, або організувати власну двотижневу самоізоляцію. До Європи йдемо, кажете?…

Оксана РИБЧЕНКОВА

Матеріал створено у рамках спільного проєкту

Українського кризового медіацентру

та Естонського центру Східного партнерства