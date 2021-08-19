ДУМКИ З ПРИВОДУ: КОРОНАВІРУС – ШКОЛА ЖИТТЯ

На порозі 1 вересня батьки школярів з жахом згадують минулий навчальний рік.

У 2020-му діти у перший день осені прийшли до шкіл, в деяких навіть були святкові лінійки (!), але в більшості закладів вже тоді не пускали до приміщень батьків. Через коронавірус у деяких школах вже за два тижні (хоча у деяких з жовтня, у деяких у віддалених місцевостях області, куди ще не дійшла зараза, навіть з листопада) перейшли на так зване дистанційне навчання.

Це був втрачений рік для усіх наших дітей. Що б хто не казав, але те дистанційне навчання через Zoom виявилося здебільшого профанацією. Діти в одному вікні комп’ютера нібито дивилися та слухали урок (і тих віддалених уроків було два-три на день замість повноцінних 5-6 живих), а в іншому грали у свій «Майнкрафт», чи що там популярне у підлітків.

Завдання якісь давалися, чимало. А діти просто через той же Інтернет обмінювалися рішеннями та відповідями, та й «Гугл» у кожного на тому самому комп’ютері є, там усі відповіді.

Минулий навчальний рік були суцільні гойдалки – школярі вийдуть на тиждень повчитися наживо, а тут знову загострення і карантин, вийдуть після карантину – а тут канікули нагодились. Які там знання вони отримали за той період?! Ну, хіба що комп’ютеризація міст та сіл підвищилась на незнаний раніше рівень – а куди подінешся, якщо дитину залишити без комп’ютера та Інтернету, то не просто неук виросте, а непристосований до реалій нашого століття відсталий селюк.

Якщо і цей навчальний рік під знаком пандемії буде подібним – то це буде катастрофа. Випускники, які же два с половиною роки таким чином «вчилися», жодні ЗНО не здадуть. А ось для репетиторів настануть справжні «жнива».

Наприкінці минулого місяця наше Міністерство охорони здоров’я нарешті дозволило вакцинацію дітей віком від 12 років. Але наразі лише в особливих випадках. Але вакцинувати дітей можна лише вакциною Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. За дозволом треба звертатися до сімейного лікаря та педіатра. Наразі жодна дитина на Кіровоградщині ще не вакцинована.

Епідемія коронавірусу багато чому нас навчила. А ось рівень середньої освіти значно впав. Це не провина педагогів – такі обставини. Зараз аж смішно згадувати, що перший карантин у березні 2020 запровадили тому, що в країні щодня фіксували 6-7 випадків захворювання! Сьогодні щодня діагностують ковід у близько тисячі людей (а були часи, коли й у 10 тисяч за добу). Але ми вже призвичаїлися жити з цим. Тому є надія, що діти будуть повноцінно навчатися нарешті. Хоча… На цей час вакцинувалися менше 50% вчителів Кропивницького, в глибинці ще гірша статистика. Ось що з цим робити?..

Геннадій РИБЧЕНКОВ