КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 СЕРПНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 10 захворіли , 7 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 серпня.

За минулу добу провели 276 ПЛР-тестування.

Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 60 досліджень ІФА та 222 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

4 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Знам’янська ТГ – 2).

3 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 1).

3 у Новоукраїнському районі (Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2).

За останню добу одужало 7 хворих:

2 з Кропивницького району;

2 з Олександрійського району;

1 з Новоукраїнського району.

2 з Голованівського району.

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.