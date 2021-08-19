КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 СЕРПНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 10 захворіли , 7 одужали, летальних випадків немає.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 серпня.
За минулу добу провели 276 ПЛР-тестування.
Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 60 досліджень ІФА та 222 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
4 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Знам’янська ТГ – 2).
3 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 1).
3 у Новоукраїнському районі (Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2).
За останню добу одужало 7 хворих:
2 з Кропивницького району;
2 з Олександрійського району;
1 з Новоукраїнського району.
2 з Голованівського району.
За останню добу летальних випадків не зареєстровано.