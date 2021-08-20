КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 10 осіб захворіли, 9 одужали, летальних випадків немає.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 серпня.
За минулу добу провели 270 ПЛР-тестування.
Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 124 дослідження ІФА та 235 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
2 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ).
6 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2, Попельнастівська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 1).
1 у Новоукраїнському районі (Новомиргородська ТГ).
1 у Голованівському районі (Підвисоцька ТГ).
За останню добу одужало 9 хворих:
3 з Кропивницького району.
1 з Олександрійського району.
4 з Голованівського району.
1 з Новоукраїнського району.
За останню добу летальних випадків не зареєстровано.