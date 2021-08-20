КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 10 осіб захворіли, 9 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 серпня.

За минулу добу провели 270 ПЛР-тестування.

Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 124 дослідження ІФА та 235 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ).

6 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2, Попельнастівська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 1).

1 у Новоукраїнському районі (Новомиргородська ТГ).

1 у Голованівському районі (Підвисоцька ТГ).

За останню добу одужало 9 хворих:

3 з Кропивницького району.

1 з Олександрійського району.

4 з Голованівського району.

1 з Новоукраїнського району.

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.