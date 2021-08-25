КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 6 людей захворіли, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 серпня.

За минулу добу провели 371 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 79 досліджень на антиген.

Випадок COVID-19 зареєстрували:

4 в Кропивницькому районі (1 в Олександрівській ТГ, 3 в Кропивницькій ТГ);

1 в Голованівському районі (Голованівська ТГ);

1 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ).

За останню добу повідомлень про одужання не надходило, летальних випадків не зареєстровано.