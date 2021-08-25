СУДИТИМУТЬ КЕРІВНИКА КП НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного із комунальних підприємств області у несплаті 5,5 млн грн податків (ч.2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, протягом 2017-2018 років директор підприємства не перерахував до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з виплаченого працівникам підприємства доходу, ухилившись від сплати до бюджету податків і зборів.

У ході розслідування завдані державі збитки відшкодовані у повному обсязі.