ГОРМОНИ, ВІК І РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ — ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО МЕНОПАУЗУ

Окрім інших факторів, на зміни репродуктивних можливостей і кількості виділень тих чи інших гормонів в організмі насамперед впливає вік – як у чоловіків, так і у жінок. І щоб розуміти, чи варто з тим чи іншим симптомом звертатися до лікарів, а що є природнім передбачуваним процесом, з дискомфортом від якого можна впоратися без додаткової допомоги, – розповіла акушерка-гінекологиня, яка багато років працювала в Кіровоградській обласній лікарні, Валентина Сорочан під час зустрічі зі студентками громадської організації «Університет третього віку».

Що таке менопауза?

Менопауза має три періоди: пременопауза, менопауза та постменопауза.

Під час пременопаузи поступово починає знижуватися кількість певних гормонів − і це може тривати від двох до шести-семи років. Такий період дуже зрідка наступає раніше 40-річного віку. На цьому етапі відбувається все менше і менше овуляцій, дещо змінюється тривалість та періодичність менструацій, іноді порушується їх циклічність.

Підставою для визначення менопапузи є відсутність менструацій (аменорея) протягом 12 місяців поспіль. У цей період в організмі жінки вже значно знижується кількість гормону естроген. Може супроводжуватися зниженням лібідо, сухістю у піхві, нетриманням сечі.

– Нетримання сечі у жінок, яке може траплятися внаслідок вікових змін – це не в сенсі, що жінка взагалі не може терпіти і мочиться під себе. Йдеться про те, що під час напруження м’язів живота може виділятися невелика кількість сечі. Наприклад, при кашлі, чханні. Щоб уникнути дискомфорту при нетриманні сечі, можна використовувати спеціальні урологічні або менструальні прокладки, менструальні трусики.

Потім настає період постменопаузи, під час якого секреція естрогенів у жінки вже мінімальна. Саме в цей час відбуваються зміни в серцево-судинній системі, різко знижується вміст кальцію в організмі, що призводить до частих переломів і поганого зростання кісток.

– В такому віці часто ламають насамперед зап’ястя. Адже коли людина падає, то неусвідомлено виставляє руки, що через крихкість кісток може привести до пошкоджень. Водночас можу заспокоїти, що перелом шийки стегна вже давно не є вироком. Медична наука зробила достатній крок вперед, щоб навіть після такого пошкодження допомогти людині повернутися до звичного і комфортного життя, – пояснила Валентина Сорочан.

В окремих жінок падіння кількості естрогенів стимулює активний ріст волосся на обличчі. Збільшується маса тіла при звичному способі життя.

Опущення матки – чи можлива профілактика?

Також до можливих пізніх проявів клімаксу відносять опущення та випадіння піхви та матки. З віком тонус м’язів передньої черевної стінки і тазового дна знижується, зв’язковий апарат матки та її придатків розтягується, а внутрішньочеревний тиск збільшується. На тлі таких змін порушується нормальне розташування внутрішніх органів, що проявляється у вигляді опущення стінок піхви і матки. При цій патології м’язи та зв’язки втрачають здатність підтримувати внутрішні статеві органи та сечовий міхур у нормальному положенні.

Причинами можуть стати як генетичні особливості, гормональні проблеми, так і піднімання важких предметів, підвищений внутрішньочеревний тиск при ожирінні, патології сполучної тканини зв’язок. Також не варто допускати сильних закрепів, бо вони – одна з причин опущення і випадіння матки. Звісно, на положення матки може вплинути вагітність і пологи.

До симптомів відносять часте хворобливе сечовипускання, нетримання сечі при напрузі, тягнучі болі, які виникають внизу живота, в області попереку і крижів. Характерне відчуття присутності всередині піхви «чужорідного тіла». Опущення задньої стінки піхви супроводжується закрепами.

Починати профілактику опущення матки ніколи не зарано. Фізичні вправи та так звана «інтимна гімнастика» (вправи Кегеля) допоможуть зміцнити м’язи тазу, черевного пресу та піхви у жінок. Якщо вже є симптоми, то потрібно негайно звернутися до гінеколога. Адже чим раніше проблему виявлено, тим легше все виправити. Для лікування, окрім вправ, використовують песарії (маткові кільця), хірургічне втручання, пластику, лазерний фракційний ліфтинг. Найбільш оптимальний шлях лікування підібрати можуть лише кваліфіковані лікарі, зважаючи на вік, спадковість, особливості проблеми, індивідуальні протипоказання тощо.

Про гормональну терапію та мамографію

Під час зустрічі студенток «Університету третього віку» із досвідченою лікаркою звучало запитання щодо замісної гормональної терапії. Начебто логічно: якщо організм з віком виділяє все менше естрогенів, то може варто просто приймати їх у вигляді пігулок – і все налагодиться. Та це – хибна логіка.

Гормональні препарати можуть допомоги, якщо клімакс виснажує, змучує, заважає жити. Не вживайте жодних гормональних препаратів, не проконсультувавшись з лікарем! Кожна людина індивідуальна, і для призначення замісної гормональної терапії є певні показання та протипоказання. Одні препарати призначають при пременопаузі, інші – лише на період менопаузи. Ще інші можна застосовувати лише прооперованим пацієнтками.

– Гормональну замісну терапію мають призначати лише у крайньому випадку, коли без неї не обійтися. Коли перебіг менопапузи важкий. Після 65-річного віку збільшується ризики раку молочної залози. В такому віці гормональну терапію вже не призначають, а ведуть симптомне лікування для покращення якості життя, – уточнила гінекологиня.

До речі, Кіровоградщина, на жаль, займає перше місце в Україні за кількістю випадків онкозахворювань серед населення. І в Кіровоградській області найпоширенішими видами онкологічних захворювань є рак шкіри, дихальної системи та рак молочної залози. Тому мешканкам Кіровоградщини потрібно не забувати про самообстеження грудей, профілактичні візити до мамологів та робити мамографію. Високі шанси на одужання від раку грудей є саме при ранньому виявленні. За інформацією Інституту раку США, 98 відсотків жінок одужують при виявленні хвороби на початкових стадіях і правильному лікуванні.

Зважаючи на невтішну статистику в області, онкологічний центр TomoClinic в Кропивницькому започаткував спеціальний проєкт – діагностичний трейлер. Саме в ньому жителі міста та області можуть зручно та швидко отримати інформацію щодо здоров’я молочних залоз, на сучасному та точному обладнанні провести мамографію. Сама процедура швидка і безболісна, і її варто після віку 30 років робити раз на рік.

Також профілактикою, а іноді і протидією симптомам менопаузи є корекція способу життя. Насамперед, це здорове збалансоване різноманітне харчування, відмова від шкідливих для здоров’я звичок і фізична активність. Їсти більше овочів, фруктів і білків, обрати вид активності, який вам до вподоби і приносить задоволення, – піші прогулянки, зарядка, йога, плавання. Це не лише допоможе легше прийняти природні вікові зміни в організмі, а зробить їхні симптоми менш сильними, та й сприятимуть покращенню загального психоемоційного стану.

Більше приділяйте собі уваги. Не терпіть дискомфорт від симптомів, а порадьтесь з лікарем щодо дієвих і безпечних засобів, за допомогою яких цих симптомів можна позбутися. Живіть активно. Приділяйте час задоволенню власних бажань: корисними будуть перегляд улюблених фільмів, похід в гори чи гра в бадмінтон. Позитивні емоції також лікують прояви клімаксу.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ