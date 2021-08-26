КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:13 захворіли , 8 одужали, 2 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 серпня.

За минулу добу провели 339 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 190 досліджень ІФА та 165 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

5 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 4, Соколівська ТГ – 1).

4 у Новоукраїнському районі (Добровеличківська ТГ – 3, Новомиргородська ТГ – 1).

4 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 3, Приютівська ТГ – 1).

За останню добу одужало 8 хворих:

6 з Кропивницького району.

1 з Голованівського району.

1 з Олександрійського району.

За останню добу зареєстровано 2 летальних випадки. Померли 85-річна жінка з Вільшанської ТГ Голованівського району та 60-річна жінка з Приютівської ТГ Олександрійського району.