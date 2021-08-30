КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:14 захворіли, летальних випадків не зафіксовано.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 серпня.
За минулу добу провели 449 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 12 досліджень ІФА та 51 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
13 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ);
1 у Голованівському районі (Голованівська ТГ).
За останню добу летальних випадків не зареєстровано.