КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:14 захворіли, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 серпня.

За минулу добу провели 449 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 12 досліджень ІФА та 51 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

13 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ);

1 у Голованівському районі (Голованівська ТГ).

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.