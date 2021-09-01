КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 15 осіб захворіли, 6 одужали, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 вересня.

За минулу добу провели 146 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 366 досліджень ІФА та 460 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

7 у Кропивницькому районі;

3 в Олександрійському районі;

5 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу:

3 жителі Кропивницького району;

1 житель Олександрійського району;

1 – Новоукраїнського району;

1 – Голованівського району.

За останню добу зареєстровано 1 летальний випадок – чоловік 68 років з Новоукраїнського району.