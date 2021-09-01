КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 15 осіб захворіли, 6 одужали, 1 летальний випадок.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 вересня.
За минулу добу провели 146 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 366 досліджень ІФА та 460 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
7 у Кропивницькому районі;
3 в Олександрійському районі;
5 у Новоукраїнському районі.
Одужали від коронавірусу:
3 жителі Кропивницького району;
1 житель Олександрійського району;
1 – Новоукраїнського району;
1 – Голованівського району.
За останню добу зареєстровано 1 летальний випадок – чоловік 68 років з Новоукраїнського району.