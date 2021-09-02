ДУМКИ З ПРИВОДУ: ДЕНЬ ЗНАНЬ ПРО ГРОШІ ТА ЇЖУ

Дякувати Богу, діти зранку, нарешті, пішли до школи, а не пішли вмикати домашній комп’ютер, заходити в «зум» і робити вигляд, що чомусь вчаться, паралельно спокійно граючи у «Майнкрафт» чи «Каунтер страйк».

Живе навчання та спілкування не порівняти з віртуальним. Та чи надовго? Кажуть, святкування Дня незалежності привело до нового спалаху коронавірусу… Побачимо, поки що зміни у навчанні на краще. А в деяких інших питаннях освіти нічого не змінюється десятиріччями.

Син товариша пішов у п’ятий клас. Влітку кожна родина 30 дітей добровільно скинулася по …2 тисячі 700 гривень на улюблений предмет наших вчителів – «ремонт класу». Поміняли вікна, підлогу та зробили нове освітлення. За 81 тисячу. І батьки ще працювали підсобниками. Добра справа, звісно. Але ж кожного року по класах тут робляться ремонти – звісно ж, батьківським коштом. Міняють вікна, меблі, вчергове оновлюють шпалери… Ну, і штори, звісно ж – це вже класика жанру. Тож які ще розкоші можна зробити за такі грубі гроші?!

Більше року тому міський голова Кропивницького, про який йдеться, в чергове казав директорам шкіл: «Ми з вами про збори коштів з батьків давно і серйозно поговорили. Всі знають мою позицію з даного питання: торкнеться рука вчителя чи директора батьківських грошей, то ця ж рука нехай пише заяву на звільнення».

І знаєте, це працює. Самі школи нічого з батьків не беруть, ніяких 2700 на дитину. Це все батьківський комітет класу не знає, куди б ще батьківські гроші прилаштувати. Бо кляті батьки все несуть та несуть внески! Скотинякі такі, як казав відомий політик. А адміністрація школи ні до чого. В інших школах ну так кортить батькам купити нові парти, що аж кишені палають. Партам, які купили попередники, усього три роки…

Не все так погано в так званій «новій українській школі» (це назва освітянської реформи). Моєму сину підручники надають безкоштовно, дуже втішає, що більшість батьків, незважаючи на електронні підручники у кожного школяра в планшеті, забажали щоб діти мали змогу читати «реальні», паперові підручники. Нам доведеться купляти лише спеціальні предметні зошити.

Щомісяця у фонд класу здаватимемо по 50 гривень. Батьківський комітет вирішив. Знаємо, за що. За бутильовану очищену воду, одноразові стаканчики і поточні дрібні питання типу заміни лампочки, що перегоріла. Сума підйомна, згоден. Порівняно з підвищенням тарифу на газ з 1 вересня це все непримітне.

Ще учнів молодших класів чекає харчування «за Клопотенком». Його почали вводити, з 1 січня наступного року воно обов’язкове. Поки що відомо, що представники шкіл області категорично не сприймають нововведення від «шоумена з телевізора». Дивно. Іншого такого навіть обрали… Та ми ж про школу. Побачимо, як младшачкам зайде ця шпундра, фалафель та інші болли. Що ще нового у «Новій українській школі»? Треба час, щоб зрозуміти. Зрозуміємо – напишемо.

Геннадій РИБЧЕНКОВ