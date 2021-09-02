КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 24 захворіли, 7 одужали, летальних випадків не виявлено.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 вересня.

За минулу добу провели 151 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 51 дослідження ІФА та 359 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

12 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 10, Знам’янська ТГ – 2, у тому числі 1 дитина);

8 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 6, Світловодська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1);

2 у Новоукраїнському районі (Добровеличківська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 1);

2 у Голованівському районі (Новоархангельська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

1 житель Кропивницького району;

1 дитина з Олександрійського району;

3 з Новоукраїнського району;

2 з Голованівського району.

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.