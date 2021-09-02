ОСВІТА ТА КАРАНТИН — ЧОГО ОЧІКУВАТИ ШКОЛЯРАМ КІРОВОГРАДЩИНИ

Вже вдруге навчальний рік в світі починається в умовах пандемії. І хоч цього разу вже винайдені вакцини, а швидкість поширення має менші темпи, але все одно COVID-19 вплинув на освітній процес й у 2021 році. Чи буде повернення до дистанційного навчання, як протидіяти булінгу та які ще зміни очікують на школярів Кіровоградщини – розповідає «Народне слово».

Вакцинація – гарантія безпечного навчання

Як розпочнеться навчальний рік в цьому році та яких карантинних правил мають дотримуватися у школах – розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти міністерства освіти Юрій Кононенко.

– Ми розпочинаємо роботу в звичайному режимі: з масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції. Наразі повністю вакциновані 29 відсотків педагогів та ще 23 відсотки щеплені першою дозою. Ці показники успішні, але ми працюємо над тим, щоб кількість педагогів, які отримали COVID-щеплення, стала більшою, – сказав він.

Працівник міністерства підкреслив, що нікого силоміць до вакцинації не примушуватимуть і наразі спеціальних довідок для очного навчання в школах не потрібно.

– Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботи немає. Законодавство передбачає, що вимога в вакцинації 80 відсотків колективу шкіл необхідна для очного навчання, якщо заклад буде в «помаранчевій» карантинній зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Зараз всі навчальні заклади в Україні в «зеленій» зоні, – додав Кононенко.

Подібні вимоги щодо вакцинації персоналу освітніх закладів для офлайн-навчання діють в багатьох країнах світу. Як інформує Кіровоградська обласна держадміністрація, щеплення від ковіду в Італії та в США отримали близько 90 відсотків працівників сфери освіти. У Польщі та Франції щеплених педагогів вже понад 80відсотків, а у Греції – майже 75 відсотків.

Щодо власне Кіровоградщини, то станом на кінець серпня 12 125 працівників сфери освіти отримали щеплення, що становить 11,44 відсотка від усіх працівників освіти в області. Це середні показники по Україні. Для порівняння: найбільшим охопленням вакцинацією від ковіду працівників у сфері освіти в країні може похизуватися Волинська область – 14,89 відсотків. За нею йде Чернівецька (13,67 відсотків) і Житомирська (13,35 відсотків) області. Найменше серед працівників освітнього сфери вакцинувалися в Дніпропетровській і Одеській області – 7,17 і 2,33 відсотки відповідно.

Та окрім обмежень і заборон працівників освіти заохочують убезпечити себе і оточуючих від ускладнень внаслідок коронавірусної інфекції і за допомогою призів. Так, міністерство охорони здоров’я закликає освітян Кіровоградщини взяти участь у конкурсі «Вакциновані й відкриті». Участь у ньому можуть взяти заклади загальної середньої освіти будь-яких форм власності, у яких вакцинувалось 80% працівників. Серед шкіл розіграють три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці. Також розіграють15 мініпризів, а саме наборів з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Усі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегами #ВакцинованіВідкриті. Церемонія визначення, оголошення результатів конкурсу відбудеться 3 жовтня 2021 року і буде приурочена до Дня вчителя. Детальні умови участі та реєстрація в конкурсі можна знайти на сайті МОЗ (moz.gov.ua) або за прямим посиланням cutt.ly/IQNTKQ3. Анкети прийматимуться до 29 вересня включно. Конкурс організовано за підтримки Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ.

– Усі зацікавлені у тому, щоб українські школи залишалися відкритими: діти, батьки, вчителі. Основна мета конкурсу – заохотити освітян в усій країні зробити це можливим. Я також закликаю кожного вчителя зробити щеплення від COVID-19. Я зробив щеплення – ми знаємо, що вакцини діють. Переконаймося, що навчання не перериватиметься, а наші школи є безпечними для кожної дитини, – закликав Мурат Шахін, представник ЮНІСЕФ в Україні.

Щоби гризти не лише граніт науки

З 1 вересня в Україні запустили реформу шкільного харчування, але школи мають час на перехідний період до 2022 року. Згідно з постановою уряду, з 1 вересня енергетична цінність і калорійність їжі в школах має відповідати віковим потребам учнів, а планування калорійності їжі залежить від режиму харчування. Приблизно 3/4 продуктів в шкільних їдальнях повинні бути рослинного походження: овочі, злакові, фрукти і ягоди. А картоплю в якості окремої страви можна пропонувати не більше 2-3 разів на тиждень.

При цьому в міністерстві освіти і науки визначили список із продуктів, які заборонені для шкільних їдалень. Серед них – непастеризовані молоко і соки, газовані напої та кава, продукти з вмістом солі більше 0,12 грама на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам ГП. Під заборону потрапили і рибні, м’ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва.

Тож для переорієнтування харчування в освітніх закладах у Кропивницькому приготували 63 страви, які пропонують до нового шкільного меню, та почастували ними керівників відділів освіти та директорів шкіл з 49 громад Кіровоградщини під час щорічного педагогічного форуму. Це адаптовані страви української, грузинської, єврейської та інших національних кухонь.

– Є звичайний салат з помідорів, але з чорним хлібом і заправлений сметаною, яка пройшла термічну обробку. Є дві запіканки – з гречкою і молочним сиром, а також пудинг. Це теж запіканка, але з бананом і манною крупою. Є палички з курячого філе, картопля по-домашньому з куркумою, шпундра – національна українська страва з варених буряків, тушкованої яловичини з лимонним соком, часником і спеціями, – розповіла викладачка олександрійського професійного ліцею Світлана Смірнова.

Якими з презентованих страв годувати дітей, вирішуватимуть у кожній школі окремо.

Водночас виконавчий комітет міської ради Олександрії ухвалив рішення, згідно з яким харчування у школах і дитсадках міста подорожчає. Керівник міського управління освіти Олександр Авраменко уточнив, що йдеться про вартість обідів для дітей з пільгових категорій населення. Це діти: сироти, позбавленні батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з інвалідністю, учасників АТО/ООС, вимушені переселенці.

– Востаннє ціну на харчування для дітей пільгових категорій підвищували у серпні минулого року. Ціна шкільних обідів зросте до 23 гривень на день, а в дитячих садочках до 37 гривень, – розповів чиновник.

Раніше обіди в школах Олександрії коштували 15 гривень на день, а в дитсадках – 22,20 грн.

Також ціну на харчування в дитсадках підняли і в обласному центрі – в середньому на 20 відсотків. Нові тарифи діятимуть до 31 грудня 2021 року, після чого їх переглянуть.

НУШ – нові підходи до навчання і протидія булінгу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня цього навчального року у пілотних класах розпочинається реформа Нової української школи. Зокрема, по-новому будуть навчатися учні 136 шкіл України. Слід зазначити, що реформа НУШ запроваджується лише у пілотних класах, а загалом навчання для всіх п’ятих класів за новою програмою розпочнеться вже з 1 вересня 2022 року.

До списку пілотних цьогоріч потрапили і кілька шкіл Кіровоградщини. Так, за оновленою системою навчання проходитимуть у 2021/2022 навчальному році уроки для п’ятикласників навчально-виховного об’єднання № 25 «Ліра» в Кропивницькому, Бобринецького НВО «Гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів №1», загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №15 в Олександрії та спеціалізованої загальноосвітня школа №7 у Світловодську.

Навантаження одного навчального тижня становитиме 28 годин (980 годин на рік). Також виділено дві додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення консультацій та групових занять.

Заступник очільниці обласного департаменту освіти Володимир Таборанський пояснив, що окрім змін у наукових дисциплін особлива увага в НУШ приділяється і фізичній культурі.

– Це пілотні школи, керівники яких погодились на навчання за новими програмами з усіх предметів, в тому числі й фізкультури. У новому навчальному році п’ятикласникам мають викладати від 12 до 16 видів спорту. До тих, що були, додали нові, які вчитель фізвиховання може обрати разом з учнями, спираючись на можливості школи. На одному уроці фізкультури викладатимуть одночасно три види спорту, а дітей оцінюватимуть не за нормативами, а враховуючи можливості та прогрес конкретного учня, – сказав він.

Однією з важливих засад НУШ є протидія цькуванню у школах, тобто протидія булінгу. І напередодні нового навчального року активісти з громадської організації «Батьківська рада Кропивницького» презентували інструкцію, за допомогою якої можна протидіяти цькуванню у школах. Посібник «Інструкція протидії булінгу для вчителів» містить пояснення основних визначень (що таке булінг?), за якими ознаками визначити власне цькування та які загрози булінг несе для дітей і батьків.

– Книжка складається з двох частин: протидія булінгу для батьків та окремо – для вчителів. Ця інструкція поширюється безкоштовно. Ми анонсуємо в нашій групі у Фейсбуці для всіх бажаючих шляхи замовлення. Кожний навчальний заклад може звернутись до нас і зазначити, яка кількість інструкцій їм необхідна, – розповіла голова ГО «Батьківська рада Кропивницького» Олена Бринза.

У Фейсбуці група так і називається – «Батьківська рада Кропивницького» (facebook.com/groups/532627086909960).

Авторками посібнику стали практикуючі психологині Інга Кузнєцова та Юлія Паршутіна. Активістки пообіцяли, що з часом книга з’явиться у мережі в електронному вигляді.

Про карантинний комфорт, автобуси і плісняву

Важливим для очного навчання в школах є комфорт учениць і учнів. Та пандемія вносить корективи. Так, згідно з карантинними обмеженнями, дітям в початковій школі дозволили продовжити вчитися без масок, а старші повинні їх надягати на перервах. На уроках діти і підлітки також можуть перебувати без масок. Директорка чи директор навчального закладу має розробити розклад, щоб уникнути скупчень дітей. У класах слід обладнати місця для дезінфекції рук, а після кожного уроку потрібно провітрювати клас протягом 10 хвилин.

Щоб комфортно навчатися, потрібно і до тієї школи дістатися. Для цього під час святкування Дня Незалежності громадам області передали 10 нових шкільних автобусів. Подарунки для шкіл отримали на баланс Гайворонська, Новоукраїнська, Олександрійська міські ради, Голованівська, Добровеличківська, Побузька, Новопразька селищні ради та Катеринівська, Гурівська, Великоандрусівська сільські ради.

Кожен автобус вартістю 1 мільйон 614 тисяч 900 гривень може вмістити 28 дітей та трьох дорослих, які їх супроводжують. За інформацією голови Кіровоградської облдержадміністрації Марії Чорної, залишилося забезпечити автобусами ще 25 шкіл.

А ось інструкцією щодо боротьби за комфорт своїх дітей у школі може поділитися кропивничанка Олександра Чучупал. Дві її доньки навчаються в школі №14 в Кропивницькому. Жінка звернула увагу, що в двох класах на стіні видніється пліснява, сфотографувала це і надіслала відповідну заяву в Держпродспоживслужбу. напередодні початку навчального року батків запросили до школи, а директор школи Олександр Саржевський продемонстрував нещодавно зроблений ремонт у проблемних приміщеннях.

– Три-чотири роки тому була проблема. Я звертався до управління освіти щодо грошей на боротьбу з грибком, бо змити його замало. Нам виділили гроші на утеплення даху. Потім після мого звернення виділили гроші і на боротьбу з грибком. Дах повністю утеплили, – розповів Саржевський.

Директор уточнив, що грибок на стінах влітку прибирали. «Обробляли, вимивали, брали хімічні розчини, щоб це вивести. Десь щось залишилось. Та більша проблема була на другому поверсі, де, після обробки, утеплення даху і зміни системи опалення, встановили підвісні стелі», – додав він.

Варто зазначити, що будівля, в якій наразі розміщується школа №14, у 2021 році святкує своє 131-річчя.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ