ЧИ КОМФОРТНІ МІСТА КІРОВОГРАДЩИНИ ДЛЯ БІЗНЕСУ?

Які міста є конкурентоспроможними? Що впливає на підприємницьку діяльність, як це залежить від місцевих органів і що заважає розвиватися бізнесу? З’ясувати це вирішили у програмі американського фонду USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ). Для цього спільно з компанією «Інфо Сапієнс», Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій провели масштабне дослідження, в яке увійшли 45 найбільших містах України – 24 обласні центри та 21 місто з населенням від 73 тисяч осіб.

Які цікаві результати показало це дослідження, що заважає підприємцям в Кропивницькому та яке місто Кіровоградщини увійшло до топу як одне з найбільш сприятливим бізнес-кліматом в Україні – розповідає «Народне слово».

ЩО ДОСЛІДЖУВАЛИ?

Індекс конкурентоспроможності міст (ІКМ) базується на двох джерелах – статистичній інформації та на результатах опитування представників бізнесу. За допомогою індексу фахівці оцінювали 10 пунктів у кожному місті. Це умови для започаткування бізнесу, доступ до публічного майна, прозорість та відкритість даних, вартість дотримання законодавства, податки та збори, неформальні платежі та корупція, безпека ведення бізнесу, лідерство міської влади, ресурси для розвитку та власне підтримка інновацій.

Та варто врахувати, що при підрахунку ІКМ 2021 для усіх 45 міст не було використано 5 індикаторів: середню тривалість отримання дозвільних документів (у сфері будівництва та відповідності правилам пожежної безпеки) та документів на землю, середні втрати бізнесу від злочинних дій та середню тривалість підключення до електромереж.

В опитуванні для цьогорічного дослідження ІКМ взяли участь загалом 7454 суб’єкти підприємницької діяльності в Україні. Серед них було 3735 (50,1%) підприємств-юридичних осіб та 3719 (49,9%) фізичних осіб-підприємців (ФОП).

– Індекс конкурентоспроможності міст України дає можливість ставати якіснішими, сучасними, відкритими для громади і експертного середовища, – зазначив міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

Проаналізувавши показники в обласних центрах країни, фахівці виявили 10 цікавих спостережень. Так, середня тривалість державної реєстрації бізнесу в країні становить шість з половиною днів, а середня тривалість отримання документів на оренду/власність на землю – 73,4 дня. Найвищим же «бюрократичним порогом» виявилося підключення до електромереж, яке потребує в середньому 83,5 дні.

10,5 відсотків опитаних стикалися з корупційними випадками, але лише 31,9 відсотків знають про місцеві антикорупційні програми. Ще 2,7% опитаних стикалися з рейдерськими атаками. При цьому 31,1 відсотка опитаних вважають, що міська влада «добре» або «дуже добре» ставиться до бізнесу, – розповіли фахівці дослідження.

При цьому підприємці в Україні в середньому витрачають 51,7 дня на сплату податків.

Результати дослідження підтверджують, що типові проблеми в підтримці конкурентоспроможності є спільними для всіх міст незалежно від розміру та географічного розташування, однак кожному місту є чим пишатися: 27 з 45 досліджуваних міст увійшли в ТОП-6 міст як мінімум в одному з компонентів ІКМ, а успішні приклади конкретних міст показують, як уся країна може стати більш конкурентоспроможною, – зауважила виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків.

ОЛЕКСАНДРІЯ – В ТОП-10

Дослідження охопило всі обласні центри України (крім тимчасово окупованих Росією), а також міста з населенням від 73 тисяч осіб. Таким чином, Кіровоградщину в дослідженні представляли обласний центр – Кропивницький і місто, в якому станом на 1 січня 2021 року чисельність постійного населення становила 85,9 тисяч осіб. Йдеться про Олександрію.

При цьому Олександрія увійшла до одинадцяти міст України з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у цьому році. Якщо точніше, то Олександрія зайняла дев’яте місце в рейтингу.

У 2019 році у місті Олександрія налічувалося 3700 малих, середніх підприємств та ФОПів, тоді як великих підприємств не було. У порівнянні з 2018 роком загальна кількість суб’єктів зросла на 3,9 відсотка.

То які ж показники вивели шахтарське місто в топ в цьому році? Виявилося, що Олександрія продемонструвала високий результат серед інших міст в рамках трьох компонентів: започаткування бізнесу (друге місце), вартість дотримання законодавства (12-те місце) та безпека ведення бізнесу (дев’яте місце).

В Олександрії найвища кількість -16 одиниць – реєстраторів бізнесу на 10 тисяч бізнесів, що дозволяє бути серед лідерів щодо започаткування власної справи. У місті одна з найвищих часток респондентів, що підтвердили наявність документів про право власності чи оренди на земельну ділянку – 48,7 відсотків, коли показник всієї вибірки становить 35,6 відсотків, – підкреслюють в дослідженні.

При цьому підприємці міста витрачають на адміністрування податків в середньому вдвічі менше часу, ніж потрібно по Україні в цілому – 23 дні. Щодо підтримки органів місцевого самоврядування, то в Олександрії найбільше респондентів погодилися, що міська влада підтримує наявний бізнес (64,2 відсотка у місті проти 46,1відсотка серед усіх опитаних).

В Олександрії – нижчий рівень тіньового ринку порівняно з іншими містами. Про це свідчить одна з найнижчих часток підприємців, котрі вважають, що їхні конкуренти працюють в тіні – лише 30 відсотків.

Звісно, є в конкурентоспроможності Олександрії й слабкі місця. Як виявилося, найслабшим компонентом міста в дослідженні є «прозорість та відкритість даних» – лише 33-те місце. Зокрема, в Олександрії один з найнижчих часток респондентів, котрі на «добре» та «відмінно» оцінюють доступ до інформації про публічні закупівлі – лише 13,6 відсотків. Для порівняння: середній показник доступу по Україні становить 23,3% відсотка.

Проблемою міста є поширеність рейдерства: саме в Олександрії найвища частка бізнесів, які стикалися з рейдерськими атаками, а саме 8,5 відсотка. Водночас лише 1,1 відсотка підприємців Олександрії входять до ділових об’єднань, в той час як по країні цей показник становить в середньому 12 відсотків.

– Епідемія коронавірусу та проблема низького попиту очолюють рейтинг перешкод для ведення бізнесу в місті Олександрія. На третє місце серед перешкод в Олександрії вийшов брак фінансів. До списку десяти головних перешкод для бізнесу в Олександрії ввійшла і висока вартість сировини та комплектуючих, про яку тут говорять частіше, ніж в середньому в усіх містах, – пояснюють у дослідженні.

КРОПИВНИЦЬКИЙ: НАЙСЛАБШІ РЕСУРСИ ТА ЯКІСНІ СИСТЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ

Загалом до групи з високим ІКМ у поточному році серед обласних центрів увійшли ті самі шість міст, які були серед лідерів ІКМ у 2019-2020 роках. Це міста, які за сумою всіх компонентів отримали найвищі оцінки: Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця та Чернігів. Змінилося лише розташування окремих міст у рейтингу.

Кропивницький майже на сім балів відстає від Олександрії та посідає 20 місце в рейтингу серед інших міст, які взяли в дослідження. При цьому серед виключно обласних центрів за рівнем індексу конкурентоспроможності адміністративний центр Кіровоградщини посів 10-ту сходинку (56,10 бала) та належить до групи міст з середнім ІКМ. Порівняно з індексом конкурентоспроможності 2019-2020 років, Кропивницький покращив результат на 5,29 бала. Високий показник зростання дозволив місту піднятися на чотири сходинки в рейтингу обласних центрів.

У Кропивницькому розташовані три великі підприємства, 152 суб’єктів середнього і 3043 суб’єктів малого підприємництва, а також зареєстровано 10 870 ФОПів. За кількістю суб’єктів підприємництва Кропивницький знаходиться на 22-й сходинці серед обраних для дослідження міст. Окрім цього, на Кропивницький припадає 36,9 відсотків від загальної кількості суб’єктів господарювання Кіровоградської області, що підкреслює провідну роль міста в економіці регіону.

Кропивницький продемонстрував високий результат (7 та більше балів) лише в одному компоненті – «вартість дотримання законодавства». Це найсильніша сторона міста. Також, незважаючи на недостатньо високу кількість балів, місто знаходиться серед лідерів компоненту «започаткування бізнесу»: на одинадцятій сходинці, – пояснили дослідники.

Також обласний центр Кіровоградщини може похизуватися вдвічі меншими витратами часу підприємцями на дотримання місцевих регулювань. Так, на дотримання вимог архітектурно-будівельного контролю, благоустрою, оренди комунального майна тощо підприємці тут в середньому витрачають 2,8 дня. При цьому Кропивницький є одним з чотирьох міст країни, де витрати бізнесу на дотримання місцевих регулювань становлять менше 1% – а саме 0,8 відсотка.

А от з корупцією місцевих органів самоврядування та місцевої влади ситуація гірша. Лише 34,9 відсотка опитаних в Кропивницькому знають про антикорупційні заходи міської влади. При цьому в Кропивницькому 7,9% респондентів повідомили про «неофіційні платежі» при спілкуванні з представниками міської влади з будь-яких питань впродовж 2019-2020 років.

Невисоко оцінюють респонденти і співпрацю бізнесу з міською владою. У Кропивницькому 26,3 відсотка опитаних вважають, що міська влада «дуже добре» або добре» ставиться до приватного бізнесу. Лише 42,3 відсотка опитаних погоджуються, що міська влада підтримує створення нового бізнесу. І третина (36,8 відсотка) опитаних зазначили, що міська влада підтримує наявний бізнес.

Як в Олександрії та в цілому по Україні, десятку основних перешкод для ведення бізнесу у Кропивницькому очолили епідемія коронавірусу СOVID-19 та низький купівельний попит споживачів. Проте у Кропивницькому на них скаржаться рідше (38 відсотків опитаних), ніж в середньому у всіх містах, що досліджувалися в ІКМ-2021.

– Серед інших відмінностей варто відзначити сприйняття таких перешкод як корупція міської влади та складність законодавства. Про них обох у Кропивницькому говорять рідше, ніж в середньому в усіх 45 містах. Корупцію міської влади назвали перешкодою 9 відсотків керівників бізнесу міста, а складність законодавства – вісім. В Україні загалом на ці обидві перешкоди вказали по 13% опитаних, – підкреслили в дослідженні.

Крім опитувань та аналізу статистичних даних, дослідники конкурентоспроможності розробили низку рекомендацій. Так, обласному центру Кіровоградщини рекомендували регулярно проводити аналіз обтяжливості місцевих податків і зборів та їхнього впливу на місцевий бізнес. Крім того, міській владі необхідно активно залучати бізнес до розробки місцевих стратегій, консультацій щодо регуляторних актів та інших рішень і документів, які стосуються розвитку підприємництва. «Необхідно забезпечити постійну комунікацію та діалог між бізнесом та органами місцевого самоврядування, як через традиційні консультативно-дорадчі органи, так і менш формальні платформи співпраці, такі як візити на підприємства, «кава з мером» тощо», – запропонували фахівці.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ