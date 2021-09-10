КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 10 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:13 осіб захворіли, 21 одужали, летальних випадків не виявлено.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 10 вересня.

За минулу добу провели 370 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 83 досліджень ІФА та 293 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

7 випадків у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 7);

6 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 3, Онуфріївська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

16 з Кропивницького району (Кропивницька ТГ);

2 з Олександрійського району (Світловодська ТГ, Петрівська ТГ);

3 з Голованівського району (Новоархангельська ТГ).

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.