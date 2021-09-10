ЯК ВАКЦИНУЮТЬ ПЕДАГОГІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Сьогодні, 10 вересня, під час брифінгу начальник департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко та начальниця обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіли про темпи вакцинації педагогічних працівників на Кіровоградщині.

Так, станом на вечір 9 вересня із більше 31 000 працівників усіх закладів освіти області вакциновано 68%. З них педагогічних працівників – більше 16 000. Першою дозою вакциновано 77,7% працівників освіти, лише педагогічних працівників – 53,3%.

«На Кіровоградщині наразі у 53 закладах освіти вакциновано 80% і більше працівників. Це установи з Компаніївської, Новомиргородської, Добровеличківської, Тишківської, Соколівської, Аджамської громад», – сказала Ельза Лещенко.

За словами Олега Рибальченка, наразі у школах продовжують працювати 15 мобільних бригад, які проводять імунізацію вчителів.

Посадовці наголосили, що вакцинація педагогічних працівників від коронавірусної інфекції – єдиний та надійний спосіб уникнути переходу на дистанційну форму навчання, за умови введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень.