КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 13 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 7 осіб захворіли, 2 одужали, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 вересня.

За минулу добу провели 380 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 16 досліджень ІФА та 210 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

7 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 7).

Одужали від коронавірусу – 2 (Кропивницька ТГ).

За останню добу зареєстровано 1 летальний випадок – померла 70-річна жінка з Кропивницького району (Кропивницька ТГ).