НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ДИРЕКТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

За даними слідства, підозрюваний, достовірно знаючи, що дія спеціального дозволу на користування надрами зупинена, продовжив проведення вибухових робіт по видобуванню корисних копалин.

Зокрема, він подав заявку на проведення вибухових робіт до підрядної організації та не проінформував останню про незаконність такої діяльності.

Таким чином, на кар’єрі у незаконний спосіб було видобуто корисних копалин на загальну суму понад 33 млн грн, чим спричинено збитки державі у зазначеному розмірі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури