В ДЕЯКИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОВНІСТЮ ВАКЦИНОВАНО 100% ПРАЦІВНИКІВ

Сьогодні, 14 вересня, під час наради голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної з очільниками райдержадміністрацій повідомили, які освітні заклади області мають 100% вакцинованих працівників.

За словами начальниці обласного департаменту освіти і науки Ельзи Лещенко, на Кіровоградщині у 16 закладів освіти вакциновані усі працівники.

Йдеться про Костомарівську ЗОШ, Долинівський заклад дошкільної освіти, Березівський ясла-садочок «Сонечко», Долинський заклад дошкільної освіти «Вогник», Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Полтавську ЗОШ, Коробчинський, Покровський, Червонокостянтинівський, Олександрівський, Малопомічнянський, Новоєгорівський, Семенастівський, Вільненський, Карлівський заклади дошкільної освіти та Гаївську філію ОЗ «Тишківський ліцей».

Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна акцентувала, що такі заклади є гідним прикладом для інших установ, у яких темпи вакцинації дещо поступаються вищевказаним показникам.

«У разі погіршення епідемічної ситуації, в Україні буде введено більш жорсткі карантинні обмеження. Як вже неодноразово повідомляли в Уряді та в Міністерстві охорони здоров’я України, за таких умов у звичному навчальному режимі продовжать роботу тільки ті заклади, у яких вакциновано від коронавірусної інфекції 80% і більше працівників. Ми маємо докласти усіх зусиль, аби уникнути переходу на дистанційне навчання, і у цьому нам може допомогти тільки вакцинація», – наголосила Марія Чорна.