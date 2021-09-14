ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ СЕРГІЙ ШУЛЬГА ЗАПРОВАДИВ ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН

Голова обласної ради Сергій Шульга запровадив виїзні прийоми. Перший відбувся у Смолінській громаді сьогодні, 14 вересня.

Найбільше звернень жителів громади стосувалися проблем роботи «швидкої».

«70% питань, із якими прийшли люди, – це скарги на роботу «екстренки». На жовтень планую зібрати розширену нараду для наших голів громад за участі медичної ланки, в тому числі керівника «екстренки» області Олександра Ярошенка, фахівців із децентралізації, і ще раз обговорити зони відповідальності в питанні роботи «швидких»», – прокоментував голова обласної ради.

Сергій Шульга зазначив: виїзні прийоми проводитиме щомісяця.

«Запрошую до участі депутатів обласної ради, які працюють в округах», – додав він.

Сьогодні у Смолінській громаді разом із головою обласної ради працював депутат Юрій Дрозд.

Нагадаємо, особистий прийом громадян голови обласної ради відбувається у другу середу кожного місяця.