КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:14 осіб захворіли, 3 одужали, летальних випадків немає.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 вересня.
За минулу добу провели 496 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 120 досліджень ІФА та 134 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували загалом у 12 дорослих та у 2 дітей:
9 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 4, Знам’янська ТГ – 3, Долинська ТГ – 1, Дмитрівська – 1);
2 в Олександрійському районі, у тому числі 1 дитина (Олександрійська ТГ – 2);
3 в Новоукраїнському районі, у тому числі 1 дитина (Добровеличківська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 1 дитина).
Одужало від коронавірусу 3 особи із Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1).
За останню добу летальних випадків не зареєстровано.