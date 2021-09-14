КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:14 осіб захворіли, 3 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 вересня.

За минулу добу провели 496 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 120 досліджень ІФА та 134 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували загалом у 12 дорослих та у 2 дітей:

9 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 4, Знам’янська ТГ – 3, Долинська ТГ – 1, Дмитрівська – 1);

2 в Олександрійському районі, у тому числі 1 дитина (Олександрійська ТГ – 2);

3 в Новоукраїнському районі, у тому числі 1 дитина (Добровеличківська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 1 дитина).

Одужало від коронавірусу 3 особи із Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1).

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.