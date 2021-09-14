НАЗВАЛИ ТЕРИТОРІЇ-ЛІДЕРИ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗА ТЕМПАМИ ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ВІД COVID-19

Сьогодні, 14 вересня, під головуванням очільниці Кіровоградської ОДА Марії Чорної відбулась нарада з головами райдержадміністрацій, на якій обговорили темпи вакцинації населення від COVID-19.

За словами заступниці начальника обласного департаменту охорони здоров’я Наталії Горбенко, загалом щеплено з початку вакцинальної кампанії 194 044 осіб в області, що складає 25,82%.

Лідерами за проведенням щеплень серед територій назвали Голованівський район та місто Кропивницький. На ІІ та ІІІ місцях – Новоукраїнський та Олександрійський райони відповідно.

На сьогодні щеплення в області проводяться в 10 Центрах масової вакцинації, 13 мобільними бригадами та в 121 пункті щеплень.