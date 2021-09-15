ГОЛОВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА МАРІЯ ЧОРНА ПРОВЕЛА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Сьогодні, 15 вересня, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна провела плановий прийом громадян.

До очільниці області звернулись мешканці з різних районів Кіровоградщини з особистих та соціальних питань, які голова облдержадміністрації взяла на контроль.

Серед них були прохання про сприяння виділення коштів на лікування, на житло, про допомогу у виділення земельної ділянки, про допомогу відновленні будинків, які зруйновано стихійним лихом та про виділення приміщення для діяльності громадської організації.

За результатами прийому профільні департаменти ОДА отримали від Марії Чорної доручення та матеріали для вивчення і подальшого реагування.