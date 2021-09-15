КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 31 особа захворіла, 8 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 вересня.

За минулу добу провели 259 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 59 досліджень ІФА та 602 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

10 у Кропивницькому районі;

13 в Олександрійському районі;

8 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 2 жителів Кропивницького району, 4 жителів Олександрійського району, 2 жителів Голованівського району.

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.