КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 40 осіб захворіли, 13 одужали, одна людина померла.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 вересня.
За минулу добу провели 370 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 63 дослідження ІФА та 426 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
16 у Кропивницькому районі;
10 в Олександрійському районі;
10 у Новоукраїнському районі;
4 у Голованівському районі.
Одужали від коронавірусу 11 жителів Кропивницького району, 2 жителів Олександрійського району. За останню добу зареєстровано один летальний випадок – померла 67-річна жінка з Олександрійського району (Олександрійська ТГ).