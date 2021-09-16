КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 40 осіб захворіли, 13 одужали, одна людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 вересня.

За минулу добу провели 370 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 63 дослідження ІФА та 426 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

16 у Кропивницькому районі;

10 в Олександрійському районі;

10 у Новоукраїнському районі;

4 у Голованівському районі.

Одужали від коронавірусу 11 жителів Кропивницького району, 2 жителів Олександрійського району. За останню добу зареєстровано один летальний випадок – померла 67-річна жінка з Олександрійського району (Олександрійська ТГ).