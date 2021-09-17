КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 25 осіб захворіло, 10 одужало, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 вересня.

За минулу добу провели 311 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 183 досліджень ІФА та 312 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

13 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 11, Олександрівська ТГ – 2), у тому числі одна дитина;

11 в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ – 8, Петрівська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 1);

1 у Голованівському районі (Новоархангельська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

6 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 3, Олександрівська ТГ – 2, Компаніївка ТГ -1);

3 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 3);

1 житель Новоукраїнського району (Помічнянська ТГ – 1).

За останню добу летальних випадків не зареєстровано.