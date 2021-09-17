КРОПИВНИЦЬКИЙ: РОЗВИВАЄМО І ПИШАЄМОСЯ

Обласному центру Кіровоградщини – Кропивницькому – цими вихідними виповниться 267 років. Його називають колискою українського професійного театру, архітектура центральної частини міста є предметом багатьох екскурсій, а зіркоподібні обриси залишків фортеці, які ми зараз називаємо Валами, стають мотивами для малюнків, картин та навіть татуювань.

Але це – історичні і культурні особливості міста. Але ми в «Народному слові» впевнені: місто творять його жителі, і творять його щодня. Тож якими цікавими і вражаючими цьогорічними досягненнями можуть похизуватися кропивничани — пишаючись, розповідає «Народне слово».

Театральний Кропивницький

Театром кропивничан не здивувати – в місті є й театр корифеїв, та й Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» дають можливість насолодитися цим видом мистецтва. Але в місті з’явився театр малих форм «Сучасний театр сатири», який цьогоріч отримає звання муніципального. Наприклад, їхню виставу «Мама, adios!» можна переглянути в академічному музично-драматичному театрі ім. Марка Кропивницького 23 вересня.

Рятівний Кропивницький – про волонтерів

В інших містах можна часто зустріти людей, які просять начебто на «лікування дитини», «порятунок собаки». На жаль, навіть у таких питаннях деякі намагаються шахраювати. Та в Кропивницькому такі шахраї швидко зрозуміли, що їм нічого не «світить». Адже чи не кожному кропивничанину чи кропивничанці відомі місцеві благодійні фонди і організації, які чесно рятують життя.

Так, нещодавно своє п’ятиріччя відсвяткував благодійний фонд допомоги онкохворим дітям «Янгол життя». Фонд, який наразі вже вийшов на міжнародний рівень, заснували у 2016 році кропивничанки Наталія Тарабріна та Ольга Присяжнюк. За ці роки фонд допоміг сотням сімей зібрати гроші на лікування онкохворих дітей, загальною сумою 12 мільйонів гривень.

Наразі під опікою «Янголу життя» під опікою благодійників знаходяться п’ять відділень Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Слоганом фонду є «У кожного з нас є янгол, і кожен може стати янголом для іншого!».

Хочеться, щоб у майбутньому кожна дитина змогла перемогти рак. У нас багато підопічних дітей і багато планів на майбутнє – нові акції, залучаємо нових людей. І кожен наш проєкт направлений на одну мету: допомогу дітям, – сказала Наталія Тарабріна.

Реквізити МБФ «Янгол життя»: «Приватбанк» р/рахунок UA 923052990000026002005104269, ЕДРПОУ 40707580, МФО 323583. Картка «Приватбанку» для благодійних внесків № 5169 3324 0686 9423. Сайт – angelusvitaefond.wixsite.com/fond.

Від жорстокості деяких людей тварин в Кропивницькому рятують дві організації – «Щасливий пес» та «БІМ». Волонтери підбирають хворих та покалічених тварин, які давно вже стали частиною екосистеми міста. Тварин лікують, шукають їм домівки, допомагають загубленим тваринам повернутися до власників. Безхатніх собак волонтерки і волонтери допомагають стерилізувати, чим вже значно понизили кількість нападів на людей в Кропивницькому.

Зоозахисники на сторінках у Фейсбуці звітують про кожну отриману гривню і вже давно заслужити довіру кропивничан. Наприклад, мешканці Кропивницького Анна і Андрій, які вирішили одружитися, у весільних запрошеннях замість квітів попросили гостей принести корм для тварин притулку «БІМ». А разом з кормом передали гроші на утримання тварин з інвалідністю.

Реквізити ГО «Кіровоградська організація захисту тварин БІМ»: ЄДРПОУ/ДРФО 36298531, р/р UA443052990000026001045102244. Картка «Приватбанку» 4731 2196 1472 6622, «Монобанку» 5375 4141 1313 3903 (на ім`я Дорош Катерина Геннадіївна). Сторінка у соцмережі: www.facebook.com/groups/bimkirovograd/.

Волонтери «Щасливого пса» підбирають тварин, лікують їх і шукають для них домівки. Вони закликають знаходити собі друга у притулку, а не купувати заради порід. Багатьох тварин, які наразі перебувають у притулку «Щасливий пес» або вже знайшли собі люблячі сім’ї, вдалося врятувати завдяки небайдужості кропивничан. Наприклад, собака, яку прозвали Мартою, три роки тому впала в каналізаційний колектор і не могла вибратися. Вона б загинула від спраги і голоду, але кропивничанка Любов, яка сама ледь ходить, щодня годувала собаку. Та про цю історію дізналися волонтери з «Щасливого пса».

– Місяць волонтерки думали, як дістати Марточку з підземелля, вона не особливо контактна і схопити її було неможливо. До того ж, там глибоко і багато ходів.

Сьогодні все вдалося: Марта вже в притулку. Черговий раз дякуємо районну ветклініку, пана Віталія, який майстерно своїм спорядженням зміг дістати Марту, — написали на початку цього тижня волонтери на сторінці у Фейсбуці.

Реквізити ГО «Щасливий пес»: картка «Приватбанку» №4246 0010 0004 4069. Сторінка у соцмережі: www.facebook.com/happydog.kr.ua.

Рятувати дерева, які захищають кропивничан від перегріву влітку та від радіоактивного пилу з Інгульської шахти, від вітру взимку та дають кисень, беруться інші волонтери. Екоактивістка, голова громадської організації «Озеленення Кропивницький» Надія Паливода у спекотні дні разом з небайдужими кропивничанами поливають саджанці на набережній, щоб зберегти висаджену алею.

Дослідницький Кропивницький

В Кропивницькому етнодослідницький проєкт «Баба Єлька» починався з того, що етно-виконавиця Світлана Буланова, редакторка «Нової газети» Інна Тільнова та піарниця Вікторія Семененко у 2018 році вирішили об’їздити всю Кіровоградщину у пошуках автентичних народних пісень. Та під час експедицій волонтери зібрали не тільки пісні. Цьогоріч в рамках проєкту презентували етнолабораторію, де зібрані понад 700 старовинних речей під час експедицій селами області. Найближчим часом світ побачить збірка кулінарних рецептів «Смачна Кіровоградщина». а ось минулого тижня в кінотеатрі «Портал» відбулася прем’єра міні-серіалу «Баба Єлька. Експедиція на піч». Міні-серіал можна продивитися вже з неділі, 19 вересня, на телеканалі «UA: Кропивницький. Після телепрем’єри фільм з’явиться у відкритому доступі на Фейсбуці і Ютуб-каналі «Суспільного» та на сайті ««Баби Єльки» babayelka.kr.ua.

Спортивний Кропивницький

Обласний центр у спортивній сфері України давно асоціюється насамперед з бейсболом. І не дарма, адже саме наші бейсболісти раз за разом виграють чемпіонати України, Європи. Стадіон в мікрорайоні Олексіївка став постійним місцем проведення змагань з бейсболу різних рівнів. Наприклад, на початку вересня тут відбувся чемпіонат України серед кадетів (U15), на якому медалі чемпіонів країни виграла збірна Кіровоградської області-2. А минулого місяця вже шостий комплект золотих медалей чемпіонів України з бейсболу виборола достроково старша команда Кропивницького «BioTexCom-КНТУ», за один тур до завершення чемпіонату Вищої ліги сезону 2021.

Якраз у ці дні, а саме 12-19 вересня, в Італії проходить чемпіонат Європи. І вперше з 2010 року збірна команда України з бейсболу виступатиме на цих змаганнях в дивізіоні «А». Слід зазначити, що 20 спортсменів у збірній – з Кіровоградщини.

Та найголовнішою спортивною подією цього літа стали Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо. Легкоатлетка з Кропивницького Анастасія Мисник двічі брала участь в Паралімпійських іграх, а в цьому році у секторі штовхання ядра виборола срібну медаль.

Кропивницька плавчиня Ольга Свідерська увійшла до півфіналу на дистанції вільним стилем 50 метрів. Ольга є дворазовою срібною призеркою літніх Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні, виборола срібло та дві бронзи на Паралімпіаді в Ріо в 2016 році.

Освітній Кропивницький – найкращі вчителі і учні

У ТОП-200 шкіл України за результатами тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року увійшли дві школи з Кропивницького. У рейтингу 58-ме місце посів Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кропивницького, середній бал ЗНО у випускників якого склав 170,5. Кіровоградська гімназія нових технологій, яка розташована у Кропивницькому, покращила свій результат у порівнянні з минулорічним рейтингом, піднявшись з 216 на 146-те місце. У гімназії середній бал ЗНО склав цьогоріч 167. При цьому в обох школах ЗНО склали всі без виключень випускники.

Але не тільки учні досягають чудових результатів. Сергій Лавров та Сергій Колісніченко з Кропивницького потрапили до ТОП-50 вчителів національної премії Global Teacher Ukraine-2021. Сергій Лавров викладає фізичну культуру НВО № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

– Виховання толерантності і водночас непримиримості з несправедливістю – мої основні вимоги до випускників, – наголосив він.

Сергій Колісніченко викладає історію в ліцеї «Науковий» в Кропивницькому. За 15 років роботи у школі 32 учні Колісніченка стали переможцями районних олімпіад, а 12 — обласних. Його випускники працюють у Національному банку України, є офіцерами Збройних сил України та державними нотаріусами.

Та школа – це не лише уроки, а й соціалізація та взамоєвідносини. І нещодавно у Кропивницькому напередодні 1 вересня громадська організація «Батьківська рада Кропивницького» презентувала інструкції протидії булінгу як для батьків, так і вчителів. Цікаво, що ілюстрації до інструкції – малюнки дітей про те, як вони бачать проблему цькування у школі. Інструкцію поширюватимуть безкоштовно для навчальних закладів, психологів, вчителів, батьків. Аби отримати інструкцію, слід звернутися до «Батьківської ради Кропивницького», наприклад, через їх фейсбук-групу.

Медичний Кропивницький – про лікарів і радіо

Цьогоріч до 30-річчя відновлення незалежності України міністерство охорони здоров’я провело спецпроєкт «30 лікарів Незалежної України». До нього відібрали 30 лікарів з усієї України, які розпочали кар’єру після 1991 року і досягли у своїй сфері визнання. До їх числа потрапив і терапевт Дмитро Корольков з Кропивницького. За свою медичну кар’єру він встиг попрацювати і в приватних клініках, і в благодійних організаціях. Наразі працює сімейним лікарем у державній амбулаторії.

– Я веду сторінку у Фейсбуці, де висвітлюю своє бачення стратегій лікування: сучасні протоколи, принципи доказової медицини, здоровий спосіб життя як фундамент здоров’я в цілому. Відповідно, до мене йдуть пацієнти, яким близькі мої погляди. За такого підходу між лікарем і пацієнтом з самого початку встановлюються довірчі стосунки, а це підвищує ефективність лікування в рази, – розповів Дмитро Корольков.

Для підвищення загального рівня здоров’я суспільства в першу чергу потрібна просвітницька робота і довіра до доказової медицини. Для цього програма «Заради здоров’я» виходить на хвилях «Українського радіо Кропивницький» по середах раз на два тижні о 20:40 на частоті 91,2 МГц.

Небайдужий Кропивницький

Кропивничани не раз демонстрували, що мають свою позицію і готові її відстоювати. Так, у травні студенти філії Донецького медуніверситету в Кропивницькому вийшли на мітинг проти закриття філії. Варто зазначити, що близько ста студентів вже працюють у лікувальних закладах Кропивницького, в тому числі й у ковідних відділеннях. Завдяки розголосу виш у місті вдалося зберегти.

Активно містяни висловили свою позицію і щодо будівництва у центральному сквері – єдиному «зеленому острівці» в центральній частині міста. Хоча тут законом забудова заборонена, але орендар скверу хоче надати можливість збудувати замість дерев фастфудівське кафе. Містяни провели кілька акцій в сквері (наприклад, «У дерев є очі»), зібрали підписи проти забудови, створили петицію, а наразі звернулися до суду.

Не залишають руйнуватися кропивничани і міський простір. Так, в центрі міста довгий час через певні бюрократичні перепони залишався порожнім колишній театр «Мир», потроху руйнуючись з часом. Наразі там, завдяки ініціативі «Громадського простору Krop:Hub», є кав’ярня, кафе і громадський простір «Mir 2.0». Тут проводять безкоштовні майстер-класи, ярмарки, лекції, тематичні вечори та інші культурні заходи.

Також нещодавно містяни долучилися до Всеукраїнського маршу за права тварин. Жителі Кропивницького вимагають заборонити тестування косметики і парфумерії на живих тваринах, закрити хутрові ферми, цирки з тваринами, дельфінарії.

Місто – це не стіни чи дороги. Місто – це його жителі, які роблять його чистим або брудним, інклюзивним або безбар’єрним, промисловим або комфортним для людей, легендарним або безславним.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ