ОБЛАСНА РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИХ КЕРІВНИКІВ

На сесії обласної ради сьогодні, 17 вересня, призначено низку керівників закладів та підприємств області.

Зокрема, директором Центральноукраїнського наукового лицею-інтернату став Анатолій Коротков; Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського – Віталій Дмитрук, Світловодської ЗОШ-інтернату №2 – Наталія Яковлева, Кіровоградського обласного фтизіопульмонологічного медцентру – Ганна Горенко, Кіровоградського обласного планування сім`ї та репродукції людини – Наталія Нор,КП “Кіровоградфармація” – Жанна Стручковська.