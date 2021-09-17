ОБЛАСНА РАДА СТВОРИЛА КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ»

Обласна рада створила комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Кропивницький» на сесії сьогодні, 17 вересня.

«У державній програмі розвитку аеропортів до 2023 року йдеться про розвиток 17 аеропортів. Аналогічні нашому обласному центру міста отримали можливість мати авіасполучення. На жаль, нашого аеропорту серед цих об‘єктів немає через відсутність юридичної особи. Створення комунального підприємства необхідне, щоб ми продовжили рухатися в напрямку відновлення роботи летовища», – наголосив у своєму виступі перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк.

Рішення передбачає ухвалити відповідне звернення депутатів Кіровоградської обласної ради восьмого скликання до Кабінету Міністрів України, а також рекомендувати облдержадміністрації порушити перед Кабінетом Міністрів України клопотання про виділення з державного бюджету коштів на добудову злітно-посадкової смуги аеродрому в Кропивницькому.