ОБЛАСНА РАДА СТВОРИЛА ПАРК-ПАМ’ЯТКУ «ТОБІЛЕВИЧІ»

Кіровоградська обласна рада створила парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Тобілевичі» у селі Арсенівка Мар’янівської сільської ради Новоукраїнського району та внесла його до природно-заповідного фонду місцевого значення.

Рішення депутати прийняли на сесії сьогодні, 17 вересня.

Своїм рішенням обласна рада також доручила обласній державній адміністрації забезпечити надання повноважень адміністрації парку-пам’ятки Кіровоградському обласному краєзнавчому музею; затвердити положення про парк-пам’ятку; визначити межі території та надати земельну ділянку, площею 8,7 гектара у постійне користування обласному краєзнавчому музею; розробити та затвердити проєкт організації й утримання території парку-пам’ятки, а також передбачити на 2022 рік та на наступні роки фінансування видатків, пов’язаних із утриманням та розвитком парку-пам’ятки «Тобілевичі».