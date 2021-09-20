КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 6 осіб захворіло, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 вересня.

За минулу добу провели 529 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 86 досліджень ІФА та 184 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

4 у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ – 4);

1 в Олександрійському районі (Приютівська ТГ – 1);

1 в Голованівському районі (Гайворонська ТГ – 1).

За останню добу одужало 0 хворих та зафіксовано 1 летальний випадок – помер 70-річний чоловік з міста Кропивницький.