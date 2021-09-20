ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗРОБИЛИ МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ЩЕПЛЕНЬ ВІД COVID-19

На Кіровоградщині протягом доби, що минула, зробили 2377 щеплень від коронавірусу.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, у субботу, 18 вересня, провели 1466 щеплень, зокрема, у центрах масової вакцинації населення зробили 761 щеплення. Протягом дня зробили 236 щеплень освітянам.

У неділю, 19 вересня, провели 911 щеплень, у центрах масової вакцинації зробили 671 щеплення. Протягом дня провели вакцинацію 149 освітянам.

Імунізацію населення проводили вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna