ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗРОБИЛИ МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ЩЕПЛЕНЬ ВІД COVID-19

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На Кіровоградщині протягом доби, що минула, зробили 2377 щеплень від коронавірусу.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, у субботу, 18 вересня, провели 1466  щеплень, зокрема, у центрах масової вакцинації населення зробили 761 щеплення.  Протягом дня зробили 236 щеплень освітянам.

У неділю, 19 вересня, провели 911 щеплень, у центрах масової вакцинації зробили 671 щеплення. Протягом дня провели вакцинацію  149 освітянам.

Імунізацію населення проводили вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna

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