КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:15 осіб захворіло, 12 одужало, 3 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 вересня.

За минулу добу провели 364 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 50 досліджень ІФА та 299 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 8 випадків (Кропивницька ТГ – 6, Соколівська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 5 випадків (Олександрійська ТГ – 4, Приютівська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 2 випадок (Добровеличківська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

6 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 5, Долинська ТГ – 1);

2 жителя Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 2);

4 житель Новоукраїнського району (Новоархангельська ТГ – 3; Новомиргородська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 3 летальних випадки: померла 60-річна жінка з Кропивницького району (Олександрівська ТГ) та два чоловіка віком 60 і 75 років з Олександрійського району (Олександрійська ТГ, Приютівська ТГ).