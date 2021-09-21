КІРОВОГРАДЩИНА ПЕРЕХОДИТЬ В «ЖОВТУ» ЗОНУ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Усі області України переходять в «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 00:00 23 вересня.

Відповідне рішення прийняли члени державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 21 вересня.

Причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації на території всієї держави. У «жовту» зону перейдуть, зокрема, усі заклади освіти, де відсоток щеплення педагогів хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу нижче 80%. Буде заборонено відвідування закладів освіти здобувачами освіти до того моменту, поки відсоток вакцинації у педагогів не буде перевищувати 80%.

Очільниця ОДА Марія Чорна наголосила: для попередження більш критичної ситуації щодо обмежень необхідна вакцинація.

«Я прошу всіх: вакцинуйтеся, особливо це стосується організованих колективів та педагогів. Це потрібно для того, щоб ми не перейшли знову в зону суттєвих обмежень. Ці обмеження не приносять жодної користі для суспільства, ми це відчуваємо на собі. І всі ми маємо розуміти, що наразі альтернативи вакцинації немає», – наголосила очільниця області.

Як повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, епідситуація в області залишається напруженою, але контрольованою. За останню добу в області зафіксували 15 нових випадків хвороби, з них три летальних. Загальна кількість зареєстрованих випадків 21 352 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Наразі частіше фіксуються випадки захворювання коронавірусом штаму «Дельта» серед дітей.