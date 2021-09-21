СТАВКИ НА СПОРТ ФАВОРИТ СПОРТ – ОБЗОР САЙТА, КОЭФФИЦИЕНТЫ, БОНУСЫ

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Спортивные ставки в Украине на сайте букмекерской конторы Фаворит Спорт. Регистрируйтесь и получайте выгодный бонус – ставку без риска до 500 гривен и 200% на первый депозит.

Букмекерская контора Фаворит Спорт – обзор платформы

Все игроки перед тем, как начать заключать пари на спортивные события, тратят время на поиски качественной беттинговой платформы. Следует выбирать популярные и надежные БК, работающие на рынке уже достаточно давно. Идеальным вариантом станет сайт favorit.com.ua известной в Украине компании Фаворит. Бренд работает с 1999 года по международной лицензии. А совсем недавно букмекер получил государственную лицензию КРАИЛ.

Сайт Фаворит Спорт – основной функционал

В 2021 году была проведена масштабная работа над улучшением официального ресурса компании, в результате чего разработчики усовершенствовали дизайн, улучшили интерфейс, структуру и навигацию по сайту. А если кому-то не нравится обновленная платформа, любой желающий может загрузить старую версию, нажав на соответствующую ссылку в главном меню ресурса.

Сайт делится на 4 ключевых блока:

  • центральная часть – список популярных предстоящих матчей;
  • шапка сайта – меню с основными разделами платформы;
  • левый сайдбар – выбор предлагаемых видов спорта и турниров, на которые можно поставить;
  • правый сайдбар – купон, куда добавляются события и где оформляются ставки БК онлайн.

Компания Favorit в основном ориентирована на бетторов из Украины. Но и пользователям из других русскоязычных стран использование сайта будет удобным. Предусмотрена площадка и для зарубежных пользователей, так как тут можно выбрать англоязычный интерфейс.

Как начать делать ставки на сайте?

Чтобы стать клиентом БК и заключать сделки, нужно зарегистрироваться для создания счета. Процедура создания аккаунта проходит довольно просто:

  1. В правом верхнем углу кликнуть кнопку “Регистрация”.
  2. Указать в регистрационной форме email адрес, номер мобильного телефона и пароль для дальнейшего входа в личный кабинет.
  3. Поставить галочку напротив пользовательского соглашения.
  4. Нажать кнопку “Зарегистрироваться”.

Далее вам необходимо внести депозит, чтобы начать делать ставки онлайн на гривны. Также клиенты букмекера могут пользоваться актуальными бонусами и акциями заведения. А чтобы не иметь никаких ограничений по функционалу, после авторизации в личном кабинете заполните профиль всеми необходимыми данными:

  • ФИО;
  • год и день рождения;
  • пол;
  • секретный вопрос с ответом.

Предлагаемые варианты ставок в БК Фаворит

На сайте компании присутствует более 40 видов спорта. Любой желающий, зарегистрировавшийся на беттинговой платформе, может оформлять ставки на спорт Фаворит по выгодным коэффициентам. Доступны не только популярные в наших странах дисциплины, но и довольно экзотические виды спорта, виртуальный и киберспорт, политические и другие мероприятия.

Коэффициенты

В прематче доступны высокие котировки, потому что маржа букмекера не превышает 5 процентов. В лайве гарантированный доход БК составляет около 10 процентов, но котировки при этом все равно высокие. Каждый день на сайте публикуются тысячи событий в различных видах спорта. А на каждый матч предлагается свыше 200 вариаций ставок.

Ограничения на спортивные ставки

Заключить пари на матчи, предлагаемые на сайте Фаворит, можно, имея на счету не менее 25 гривен. Минимальный лимит одинаковый и для прематчевой, и для лайв линии. Особенности спортивных ставок зависят от того, насколько популярно событие и какие здесь существуют лимиты.

Бонусные предложения

Букмекерская контора Фаворит Спорт предлагает своим клиентам выгодную бонусную систему с обилием щедрых предложений. Они нацелены по большей части на новичков, но и давним клиентам здесь есть чем воспользоваться:

  • Приветственное поощрение. Бонус 200 процентов на первый депозит с максимальной суммой выплаты в 4500 UAH.
  • Ставка без риска. Прекрасное предложение для новых клиентов. Если вы не хотите на старте рисковать своими деньгами, заключите пари на сумму до 500 гривен, активировав в купоне опцию “Ставка без риска”. Если проиграете, всю сумму получите обратно и сможете вывести без каких-либо комиссий. А если выиграете, выигрыш будет рассчитан согласно коэффициентам.
  • Экспресс дня. Ежедневно букмекерская контора формирует уже готовые экспрессы, которыми могут воспользоваться все желающие. Если беттор поставит на такой экспресс, то в случае победы получит дополнительные 10 процентов от суммы призовых.

Вот такие регулярные бонусы вас ждут, чтобы вы могли делать ставки на спорт на более выгодных условиях.

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