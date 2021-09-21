СТАВКИ НА СПОРТ ФАВОРИТ СПОРТ – ОБЗОР САЙТА, КОЭФФИЦИЕНТЫ, БОНУСЫ

Спортивные ставки в Украине на сайте букмекерской конторы Фаворит Спорт. Регистрируйтесь и получайте выгодный бонус – ставку без риска до 500 гривен и 200% на первый депозит.

Букмекерская контора Фаворит Спорт – обзор платформы

Все игроки перед тем, как начать заключать пари на спортивные события, тратят время на поиски качественной беттинговой платформы. Следует выбирать популярные и надежные БК, работающие на рынке уже достаточно давно. Идеальным вариантом станет сайт favorit.com.ua известной в Украине компании Фаворит. Бренд работает с 1999 года по международной лицензии. А совсем недавно букмекер получил государственную лицензию КРАИЛ.

Сайт Фаворит Спорт – основной функционал

В 2021 году была проведена масштабная работа над улучшением официального ресурса компании, в результате чего разработчики усовершенствовали дизайн, улучшили интерфейс, структуру и навигацию по сайту. А если кому-то не нравится обновленная платформа, любой желающий может загрузить старую версию, нажав на соответствующую ссылку в главном меню ресурса.

Сайт делится на 4 ключевых блока:

центральная часть – список популярных предстоящих матчей;

шапка сайта – меню с основными разделами платформы;

левый сайдбар – выбор предлагаемых видов спорта и турниров, на которые можно поставить;

правый сайдбар – купон, куда добавляются события и где оформляются ставки БК онлайн.

Компания Favorit в основном ориентирована на бетторов из Украины. Но и пользователям из других русскоязычных стран использование сайта будет удобным. Предусмотрена площадка и для зарубежных пользователей, так как тут можно выбрать англоязычный интерфейс.

Как начать делать ставки на сайте?

Чтобы стать клиентом БК и заключать сделки, нужно зарегистрироваться для создания счета. Процедура создания аккаунта проходит довольно просто:

В правом верхнем углу кликнуть кнопку “Регистрация”. Указать в регистрационной форме email адрес, номер мобильного телефона и пароль для дальнейшего входа в личный кабинет. Поставить галочку напротив пользовательского соглашения. Нажать кнопку “Зарегистрироваться”.

Далее вам необходимо внести депозит, чтобы начать делать ставки онлайн на гривны. Также клиенты букмекера могут пользоваться актуальными бонусами и акциями заведения. А чтобы не иметь никаких ограничений по функционалу, после авторизации в личном кабинете заполните профиль всеми необходимыми данными:

ФИО;

год и день рождения;

пол;

секретный вопрос с ответом.

Предлагаемые варианты ставок в БК Фаворит

На сайте компании присутствует более 40 видов спорта. Любой желающий, зарегистрировавшийся на беттинговой платформе, может оформлять ставки на спорт Фаворит по выгодным коэффициентам. Доступны не только популярные в наших странах дисциплины, но и довольно экзотические виды спорта, виртуальный и киберспорт, политические и другие мероприятия.

Коэффициенты

В прематче доступны высокие котировки, потому что маржа букмекера не превышает 5 процентов. В лайве гарантированный доход БК составляет около 10 процентов, но котировки при этом все равно высокие. Каждый день на сайте публикуются тысячи событий в различных видах спорта. А на каждый матч предлагается свыше 200 вариаций ставок.

Ограничения на спортивные ставки

Заключить пари на матчи, предлагаемые на сайте Фаворит, можно, имея на счету не менее 25 гривен. Минимальный лимит одинаковый и для прематчевой, и для лайв линии. Особенности спортивных ставок зависят от того, насколько популярно событие и какие здесь существуют лимиты.

Бонусные предложения

Букмекерская контора Фаворит Спорт предлагает своим клиентам выгодную бонусную систему с обилием щедрых предложений. Они нацелены по большей части на новичков, но и давним клиентам здесь есть чем воспользоваться:

Приветственное поощрение. Бонус 200 процентов на первый депозит с максимальной суммой выплаты в 4500 UAH.

Ставка без риска. Прекрасное предложение для новых клиентов. Если вы не хотите на старте рисковать своими деньгами, заключите пари на сумму до 500 гривен, активировав в купоне опцию “Ставка без риска”. Если проиграете, всю сумму получите обратно и сможете вывести без каких-либо комиссий. А если выиграете, выигрыш будет рассчитан согласно коэффициентам.

Экспресс дня. Ежедневно букмекерская контора формирует уже готовые экспрессы, которыми могут воспользоваться все желающие. Если беттор поставит на такой экспресс, то в случае победы получит дополнительные 10 процентов от суммы призовых.

Вот такие регулярные бонусы вас ждут, чтобы вы могли делать ставки на спорт на более выгодных условиях.