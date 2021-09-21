У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ ТЯЖКИХ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС

Сьогодні, 21 вересня, під час наради очільниці Кіровоградської ОДА Марії Чорноїз головами РДА та територіальних громад поінформували про поточну епідемічну ситуацію з COVID-19.

За словами головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, Україна вже вступила в нову хвилю коронавірусної епідемії. Наразі в області зареєстровано 79 випадків нового Дельта штаму.

«Усього з початку коронавірусної пандемії на Кіровоградщині захворіло 21 352 особи, одужало 20 063, летальних випадків 882. Наразі відбувається приріст захворюваності, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, маємо невтішну ситуацію», – повідомила Надія Оперчук.

Як додала заступниця начальника департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Наталя Горбенко, на сьогодні в області зареєстровано 407 активних хворих на коронавірус. З них, 353 знаходяться на самоізоляції вдома, лікуються під наглядом сімейних лікарів.

«54 хворих наразі перебувають в лікарнях. Серед них 19 тяжких, з них 8 підключено до апаратів штучної вентиляції легень», – повідомила Наталя Горбенко.

Нагадаємо, вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі відбувається стрімке погіршення епідситуації, збільшуються кількість хворих. У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.