У понеділок, 20 вересня, на Кіровоградщині розпочалося 51-ше Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», яке триватиме до 26 вересня.

Урочисте відкриття фестивалю відбулося в обласному центрі в академічному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького.

На Театpальній плoщі глядачів зустpічали актopи Кіpoвoгpадськoгo oбласнoгo музичнo-дpаматичнoгo театpу імені Маpка Кpoпивницькoгo в oбpазах найвідoміших геpoїв вистав, які ставили у театpі кopифеїв.

«Безумoвнo, “Веpесневі самoцвіти” для Кіpoвoгpадщини мають дуже важливе культуpне значення. Дo тoгo ж, я пеpекoнана, щo у таку пoхмуpу пoгoду глядачі неoдміннo піднімуть сoбі настpій на чудoвих виставах, адже opганізатopи та учасники дoклали дo цьoгo максимум зусиль», — зазначила гoлoва Кіpoвoгpадськoї ОДА Маpія Чopна.

Напередодні у театрі відкрився театральний вернісаж , виставка інсталяцій «Театр на відстані дотику» в фойє театру ім. М. Кропивницького та мала галерея Музею мистецтв.

По всій площі першого поверху Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького інстальовані елементи декорацій 10 вистав з репертуару театру та 65 костюмів з цих вистав.

Її мета – показати глядачу роботу тих працівників театру, яких не бачить глядач – декораторів, художників по костюмах.

Головний режисер театру Євген Курман зазначив, що виставка – своєрідне прев’ю до початку театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти».

На другому поверсі театру розташована виставка картин «Земля корифеїв» від обласного музею мистецтв. Це спільний проект музейників та обласної Спілки художників, який присвячений “Вересневим самоцвітам” і пропагує театральне мистецтво: на полотнах зображено театр, Хутір Надія та інші локації та об`єкти мистецького характеру.

«Ця експозиція дуже вдало нагадує той постулат, що театр – є формою колективної творчості і акцентує увагу на роботі тих художників і майстрів, чия робота часто залишається не висвітленою. І це дуже вірно, що на фестивалі “Вересневі самоцвіти” наш театр представив сьогодні роботу тих, про кого не часто говорять, але без їхньої роботи і таланту театральне видовище було б неповноцінним. Водночас експозиція Малої галереї музею мистецтв, представлена живописом сучасних художників Кіровоградщини, гармонійно доповнює і розкриває тему та ідею театру і все, що з цим пов’язано», – сказав під час відвідин виставки заступник голови ОДА Андрій Лісота.