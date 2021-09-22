КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 ВЕРЕСНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 45 осіб захворіло, 14 одужало, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 вересня. За минулу добу провели 442 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 131 дослідження ІФА та 408 досліджень на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 29 випадків (Кропивницька ТГ – 15, Знам’янкська ТГ – 6, Олександрівська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 1. Бобринецька ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Новгородківська – 1);

в Олександрійському районі – 10 випадків (Олександрійська ТГ – 6, Світловодська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Приютівська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 6 випадок (Новомиргородська ТГ – 3, Смолінська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

9 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 9);

4 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1);

1 житель Новоукраїнського району (Маловисківська ТГ – 1).

За минулу добу зареєстрували 1 летальний випадок: померла 59-річна жінка з Кропивницького району.