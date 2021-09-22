КІРОВОГРАДЩИНА – У «ЖОВТІЙ ЗОНІ»

У Кіровоградській області зростає кількість тяжких хворих на коронавірус. Майже всі вони – на вакциновані. Тож в області, як і по всій країні, запроваджено правила «жовтої зони» карантину.

Епідемія: як у нас?

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, Україна вже вступила в нову хвилю коронавірусної епідемії. Наразі в області зареєстровано 79 випадків нового Дельта штаму. Про це йшлося на нараді очільниці Кіровоградської ОДА Марії Чорноїз головами РДА та територіальних громад про поточну епідемічну ситуацію з COVID-19, яка відбулась у вівторок, 21 вересня.

«Усього з початку коронавірусної пандемії на Кіровоградщині захворіло 21 352 особи, одужало 20 063, летальних випадків – 882. Наразі відбувається приріст захворюваності, порівняно з аналогічним періодом минулого року маємо невтішну ситуацію», – повідомила Надія Оперчук.

Як додала заступниця начальника департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Наталя Горбенко, на цю дату в області зареєстровано 407 активних хворих на коронавірус. З них 353 знаходяться на самоізоляції вдома, лікуються під наглядом сімейних лікарів. «54 хворих наразі перебувають в лікарнях. Серед них 19 тяжких, з них 8 підключено до апаратів штучної вентиляції легень», – повідомила Наталя Горбенко.

З початку навчального року на Кіровоградщині захворіли на коронавірус 10 учнів та ще 160 пішли на самоізоляцію. Наразі карантинні заходи вживаються у 10 освітніх закладах – це 7 шкіл та 3 ДНЗ.

Також за словами головної санітарної лікарки, враховуючи, що четверо вчителів, які тех. Захворіли, були невакциновані, пішли на самоізоляцію і 12 невакцинованих їхніх колег. Відповідно до нових карантинних правил, якщо педагог має хоча б 1 дозу вакцини, на самоізоляцію він може не йти.

За даними Кіровоградського обласного департаменту охорони здоров’я, 98,5% госпіталізованих із коронавірусом на Кіровоградщині – невакциновані.

Про це повідомила заступниця начальника департаменту Наталя Горбенко.

Загалом в Україні, за інформацією головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, за останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 — невакциновані. “За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — не вакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні”, — заявив Ігор Кузін. Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 на добу збільшилась за минулий тиждень вдвічі.

Тож протягом вихідних, що минули, на Кіровоградщині зробили 2377 щеплень від коронавірусу. Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, у субботу, 18 вересня, провели 1466 щеплень, зокрема, у центрах масової вакцинації населення зробили 761 щеплення. Протягом дня зробили 236 щеплень освітянам. У неділю, 19 вересня, провели 911 щеплень, у центрах масової вакцинації зробили 671 щеплення. Протягом дня провели вакцинацію 149 освітянам.

Нові правила та обмеження

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС.

Почнуть діяти такі обмеження:

– школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

– заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

– не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

– кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

– спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від COVID або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.

Нагадаємо, Кабмін вивчає можливість змусити всіх українців, що працюють і які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину.

Також вчора уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. За новими нормами МОЗ, вакциновані українці отримають привілеї у «жовтій» та «червоній» зонах. Ці обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всього персоналу і відвідувачів закладів або заходів, будуть жовті або зелені COVID-сертифікати.

Жовтий COVID-сертифікат можна буде отримати вже після введення першої дози вакцини від коронавірусу. Він буде діяти 120 днів з моменту щеплення.

Зелений COVID-сертифікат видаватимуть після введення другої дози вакцини або через два тижні після застосування однодозової вакцини. Такий сертифікат діятиме рік.

І жовтий, і зелений сертифікати можна буде одержати у додатку «Дія». Їх можна використовувати в цифровому вигляді або ж надрукувати на папері. У другому випадку важливо, щоб QR-код було чітко видно. У МОЗ підкреслили, що друкувати можна на звичайному білому папері.

Таким чином, вакциновані українці після переходу в «жовту», «помаранчеву» і «червону» зону зможуть відвідувати масові заходи, спортзали, установи культури та заклади громадського харчування. Але й працівники цих закладів повинні бути щеплені.

За новими правилами, в разі введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відвідувати навчальні заклади можна буде за умови того, що 80% працівників отримали одну або дві дози вакцини (тобто мають жовтий або зелений сертифікат), або у них є негативний результат ПЛР тесту (діятиме 72 години), або вони недавно одужали (термін дії сертифіката про одужання 180 днів).

У «червоній» зоні карантину очне навчання буде дозволено, якщо 100% працівників навчального закладу отримали документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації (зелений сертифікат або міжнародний сертифікат).

Обмежувати роботу громадського транспорту, навіть у «червоній» зоні, Кабінет міністрів не планує. «Закривати транспорт на даний момент ми не плануємо, наша мета – захистити людей, не втручаючись в економіку», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Вимагати COVID-сертифікати у пасажирів теж не будуть. У транспорті буде обов’язковим тільки масковий режим і соціальна дистанція. Водночас уряд буде вимагати, щоб водії і працівники транспорту були вакциновані: в «жовтій» зоні мінімум однієї дозою, в «червоній» – тільки двома.