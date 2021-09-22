НОВИЙ СЕЗОН ВИСОКОГО МИСТЕЦТВА

Потужним та яскравим гала-концертом готується зустрічати поціновувачів високого мистецтва та давніх й нових друзів обласна філармонія. Феєричним дійством під назвою «Осіннє скерцо» відкриється новий, 77-й, філармонійний сезон.

Захоплюючий та насичений культурно-мистецькими подіями – так анонсують його філармонійними. Що саме зможуть побачити у ньому кропивничани та мешканці області, розповідає очільниця обласної філармонії, заслужений працівник культури України Наталія Агапєєва.

Передусім пані Наталія з гордістю повідомила: квитки на відкриття, яке відбудеться 30 вересня о 18.00, майже продані. Але філармонія готова за потреби повторити яскраве дійство, тож навіть якщо ви не зможете відвідати прем`єрне шоу, то така можливість ще буде, і нею треба неодмінно скористатись. До підготовки дійства артисти філармонії підійшли максимально серйозно та відповідально, адже відчувають, що публіка під час карантину та з огляду на його ймовірне посилення має неабияку потребу у спілкуванні з високим мистецтвом. Тому художній керівник філармонії Наталія Бондаренко одразу наголосила: «В перекладі з італійської «скерцо» означає «жарт», хоча підготовка до цієї події, як завжди, була досить серйозною і творчі ресурси задіяно по-максимуму. В тому числі буде знову використано цікавий формат відео-концерту. Звичайно, всі наші творчі колективи і солісти будуть виступати з прем’єрами, програму оновлено на 90 відсотків. І ще буде один сюрприз. У концерті візьмуть участь наші друзі, солісти Національної філармонії, квартет саксофоністів Національної філармонії України, які виконають декілька номерів, це буде родзинкою гала-концерту».

Дійсно, це заслуговує на рівень гранд-сюрпризу урочистої програми. Адже він – унікальний, єдиний у своєму роді вітчизняний колектив, добре знаний на батьківщині та в світі. Втім, розповімо про нього докладніше.

Квартет заснував у 1985 році Юрій Василевич – кларнетист і саксофоніст, музикант оркестру Національної опери України, досвідчений педагог Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, фундатор у ній класу саксофона, великий ентузіаст своєї справи, заслужений артист України, лауреат Премії імені Миколи Лисенка. Прикметно, що ансамбль був сформований під егідою Спілки композиторів і до його складу входили учні Юрія Василевича.

Відтоді квартет пройшов славний шлях. Деякі його учасники періодично змінювалися, але художнім керівником завжди залишався Юрій Василевич. 2003-го року ансамбль отримав новий «порт приписки» – Національну філармонію України й поніс далі славу української музичної культури по всіх усюдах (окрім України, квартет гастролював у Білорусі, Росії, Бельгії, Греції, Італії, Польщі, США, Канаді, Угорщині, Франції та інших країнах).

Квартетом дано тисячі концертів, виконано безліч творів, отримано ряд нагород в Україні й за кордоном.

Зараз до складу квартету входять: заслужений артист України Юрій Василевич (керівник) – сопрано, заслужений артист України Михайло Мимрик – альт, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Москаленко – тенор, лауреат міжнародних конкурсів Кента Ігараші– баритон.

Квартет отримав першу премію на Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів у Києві (1987), першу премію та приз “Кришталевий Лев” на Міжнародному джазовому конкурсі у Львові (1989), першу премію на Міжнародному конкурсі духових оркестрів та камерних ансамблів у м.Рівному (1996). Визнаний кращим колективом на Міжнародному “Музик-фесті” (1993), на Міжнародному конкурсі у м.Росток (Німеччина, 1997), а також на Міжнародному фестивалі слов’янської музики в Парижі (1998). Квартет брав участь у Всесвітньому конгресі саксофоністів, присвяченому 150-річчю створення саксофона, в м.Анже (Франція, 1990), 10-му Всесвітньому конгресі саксофоністів, м.Пезаро (Італія, 1992), Європейському конгресі кларнетистів та саксофоністів, м.Будапешт (Угорщина, 1996), в 11-му Всесвітньому конгресі саксофоністів, м.Монреаль (Канада, 2000). У репертуарі квартету – фольклорна, класична та сучасна авангардна музика, джазові композиції.

Наталія Агапєєва наголошує: усі колективи обласної філармонії гідно пройшли нелегкий період карантину та залишились в орбіті закладу. Більше того, зараз тут працюють над відновленням частини номерів творчого колективу Театр музики, пісні і танцю «Зоряни», тут зберегли програму легендарного Анатолія Кривохижі. Підготували й новий номер – «Танець з бубнами», який вже виконував ансамбль ім. Павла Вірського. Але його кардинально оновили, поклали на нову музику.

Наталія Агапєєва підкреслює: «Творчі колективи зараз – у відмінній творчій формі, гарному тонусі. Лише під час недавніх святкових заходів до Дня незалежності вони дали майже два десятки концертів, передусім – у сільській місцевості.

Як розповіла заступниця директора філармонії з концертно-гастрольної діяльності Оксана Буртова, репертуарна афіша найбільшої в області концертної зали дуже насичена. Зокрема, продовжуються акції «Майстри мистецтв – трудівникам села» та «Майстри мистецтв – дітям». А ще цього річ філармонія має справжній «бум» сольних концертів її виконавців – перший «сольник» дала талановита Іванна Неділенко, готує власну програму Олексій Козачинський… Продовжує працювати з філармонією – хоч вже й на договірній основі – її колишній соліст, улюбленець публіки Олександр Безай…

Наталія Бондаренко нагадала, що продовжується робота музичного салону «Мистецьке коло», а також й далі реалізується проєкт «Наша надія», у якому щорічно представлено по двоє нових солістів – цього річ це скрипаль Олександр Кушнарьов та баритон, учень Олександра Безая Дмитро Кирій.

Очільниця Дитячої філармонії-заступниця директора по роботі з дітьми Ірина Полонська розповіла, що філармонія не лише продовжує традицію недільних концертів «Мистецькі вихідні» для дітей та їхніх батьків, а й планує низку обмінних концертів з іншими філармоніями.

Наталія Агапєєва запевнила: філармонія, як завжди, планує – якщо, звичайно, дозволить карантинна ситуація – й традиційні та давно вподобані глядачами «Різдвяні передзвони», «Травневі музичні зустрічі», а також низку обмінних концертів, зокрема – дві концертні програми колективу «Єлисавет-ретро» для Запоріжжя, а звідти вже за місяць завітають гості й до нашої філармонії.

Особлива увага – співпраці з національними колективами, як-от та ж Національна капела бандуристів та Національний ансамбль танцю імені Вірського…

Днями в залі Кіровоградської обласної філармонії відбувся майстер-клас високого танцювального мистецтва у виконанні творчого колективу Театру музики, пісні і танцю «Зоряни» спеціально для учасників Всеукраїнського фестивалю народного танцю “Ятранське коло”.

На перший Всеукраїнський фест зібралась майже тисяча дітей з Кропивницького, Долинської, Харкова, Києва, Хмельницького та Полтави. Всі вони отримали онлайн-вітання від Анатолія Кривохижі, який, як відомо, багато років працював в обласній філармонії.

Як зазначила на початку дійства Наталія Агапєєва, «програма «Зорян» дуже багато разів успішно представляла нашу державу далеко за її межами. Вона побудована на театралізованому дійстві, на музиці, на народному сценічному танці. Це програма, що блискуче презентує фольклор всієї нашої України».

Сьогодні класичну програму Анатолія Кривохижі продовжує втілювати в життя золотий голос України, народна артистка України, художній керівник Театру музики, пісні і танцю «Зоряни», кавалер трьох орденів Княгині Ольги, володар багатьох міжнародних відзнак Антоніна Червінська.

«Ми дуже відповідально ставимось до збереження національного танцю, до збереження народного сценічного танцю, красивого колориту мистецтва. Ми ті люди, які зберігаємо українську культуру, її ідентичність, і представляємо за межами нашої держави, за межами своєї області і за межами свого балетного залу», – наголосила Наталія Агапєєва.

Та, мабуть, мало хто знає, що це, без перебільшення, блискучий колектив навіть не має у власній домівці-філармонії… репетиційної зали, за яку слугує їм сценічний простір – без дзеркал, станків, опалення тощо. Про її добудову господарі храму культури клопочуть вже давно. Адже й сама сцена, каже очільниця філармонії, потребує ремонту – й дзеркала сцени, й сценічних механізмів, а також електрообладнання. В аварійному стані – покрівля, опалення, каналізація, це стало відомо після комплексного моніторингу приміщення та обладнання філармонії професійними фахівцями. Але у колективі не опускають рук – поки керівництво шукає (у багатьох питаннях знаходить) розуміння в обласної влади, власними силами ремонтують гримерки та усіляко намагаються підтримати у належному стані інші приміщення.

І, звичайно, чекають на глядачів – нових та тих, хто давно став вже їхніми добрими та відданими друзями. Тож місце зустрічі змінити не можна: 30 вересня, 18.00, гала-концерт на честь відкриття 77-го концертного сезону «Осіннє скерцо», обласна філармонія.

Оксана ГУЦАЛЮК