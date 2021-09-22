СЕСІЯ ОБЛРАДИ: ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ ВОДОКАНАЛУ, АЕРОПОРТ ТА КАДРОВІ РІШЕННЯ

У п’ятницю, 17 вересня, депутатський корпус обласної ради зібрався, щоб вирішити актуальні питання області. Під час шостої сесії Кіровоградської ради восьмого скликання обласні обранці розглянули 45 питань порядку денного, які стосувалися роботи водоканалу, аеропорту в Кропивницькому та низки бюджетних рішень і кадрових призначень. То хто утримуватиме летовище в обласному центрі, на що п’ять років витрачатиме кошти водоканал «Дніпро-Кіровоград» і куди витратять виділені з обласного бюджету кошти у медичній сфері – розповідає «Народне слово».

Водоканал: кредит на зменшення витрат

Водоканал «Дніпро-Кіровоград» є комунальним підприємством і надає послуги з водопостачання і водовідведення абонентам у Світловодську, Знам‘янці, Олександрії, Кропивницькому та в селищі Смоліне.

Ще у 2016 році водоканал Кіровоградщини взяв у Світовому банку кредит у 44,5 мільйонів доларів на оновлення систем. Віддають гроші з прибутку тарифів на водопостачання і водовідведення. Тобто основними складовими тарифу за воду для мешканців області є електроенергія, заробітна плата, амортизація, податки, послуги сторонніх організацій, матеріальні витрати та погашення тіла кредиту Світового банку. Наразі кіровоградці сплачують п’ятий за величиною тариф за воду та каналізацію в Україні.

Під час шостої сесії депутати області розглянули загалом шість питань порядку денного, які стосувалися роботи щодо «Дніпро-Кіровоград». Йдеться про затвердження зон санітарної охорони діючого водозабору підземних вод «Холодні ключі» та Кіровоградського родовища «Лелеківський», списання непридатного для подальшої експлуатації майна підприємства та передачі на баланс «Дніпро-Кіровограду» частини водопроводів у смт Приютівка Олександрійського району та в місті Знам’янка.

Окремо в порядку денному йшли фінансові питання: перше стосувалося змін в інвестиційній програмі комунального підприємства на 2021 рік, друге – про погодження інвестиційної програми на 2022 рік та плану розвитку на 2022-2026 роки.

Так, обсяги фінансування програми на 2021 рік складаються з майже 322 мільйонів гривень, з яких 235 мільйонів – за рахунок позики Світового банку в рамках «Другого проєкту розвитку міської інфраструктури». Щодо 2022 року, то інвестиційна програма ОКВП «Дніпро-Кіровоград» складає близько 193 мільйонів гривень, з яких біля 106 мільйонів – за рахунок позики Світового банку. А ось за 2022-2026 роки водоканал планує освоїти майже 596 мільйонів гривень.

Перед ухваленням обох питань депутати задавали уточнювальні запитання директору КП Роману Ілику. Так виявилося, що на реконструкцію водогону Новоархангельськ-Смоліне хочуть отримати 6 мільйонів 273 тисячі гривень, що зазначено у розділі «додаткові заходи» в інвестиційній програмі на 2022 рік. Також депутати попросили пояснити, за рахунок яких коштів буде здійснюватися ці додаткові заходи.

– Це ті кошти, які були закладені в тарифі на 2021 рік. Ми отримали певну економію за рахунок курсових різниць, за рахунок того, що не зовсім своєчасно виконується освоєння кредитних коштів від Світового банку. В нас в цьому році сума до сплати до відсотках і тілу кредиту буде менше, ніж було передбачено інвестиційною програмою, яка схвалена в 2020 році. За рахунок цієї різниці ми ставимо додаткові заходи, – відповів Ілик.

У відповідь обласні депутати поцікавилися, чому ж не всі кошти Світового банку своєчасно освоюються водоканалом «Дніпро-Кіровоград»? Директор комунального підприємства сказав, що закладена на цей рік сума витрат вдвічі менша, ніж була закладена на минулий рік. Також він звинуватив міністерство фінансів у тому, що воно «затримувало виплати підрядникам» цієї весни, а потім і влітку.

Депутат з Олександрії Сергій Гриценко звернув увагу, що за інвестиційним планом у 2022 році є заходи, а всі наступні роки до 2026 «Дніпро-Кіровоград» планує просто віддавати тіло і відсотки кредиту. У відповідь Ілик підтвердив, що це і є план на найближчі п’ять років, але якщо буде потреба, то наступного року депутати зможуть внести в документ якийсь готовий проєкт з експертизою.

Депутатів області також цікавив загалом економічний ефект від інвестиційної програми.

– Основний економічний ефект ми бачимо від реалізації заходів від Світового банку. В тарифи на 2022 рік вже заклали зменшення витрат на електроенергію на приблизно 15 відсотків, а зменшення трудозатрат – на 7-8 відсотків. Це в наступному році. А інвестиційна програма до 2026 року якраз передбачає повернення тих капіталовкладень, тих 47 мільйонів доларів, які ми отримали протягом 2016-2022 років на реконструкцію об’єктів водопостачання і водовідведення, – пояснив Ілик.

Основні заходи, передбачені інвестиційною програмою, за словами директора водоканалу, це завершення умов договору Світового банку, а потім повернення тіла позики, тіла кредиту та відсотків Світовому банку. Також у 2022 році передбачено виконання вимог закону про комерційний облік води та тепла – встановлення загальнобудинкових лічильників.

Цікаво, що у травні, перед громадськими обговореннями вартості послуг водопостачання та водовідведення на Кіровоградщині, директор «Дніпро-Кіровоград» оголошував, що тариф на 2022 рік може знизитися на 52 копійок – з 44,5 грн до 43,98 грн. Причинами зменшення Ілик тоді називав саме зменшення витрат на електроенергію та оптимізацію «трудозатрат». Тож під час обласної сесії депутати також поцікавилися, чи планується зменшення тарифу у 2022 році.

– Ми впроваджуємо заходи для економії. І це передбачає зниження тарифів. Але давайте говорити відверто, то мінімальна заробітна плата підвищується щороку, як і тарифи на електроенергію. Тому фактично говорити про зменшення тарифу в 2022 році ми не можемо, – запевнив директор ОКВП.

Медицина: кадри і мільйони

Минулої п’ятниці депутати області погодили кандидатури директорок у сфері медицини. Йдеться про Галину Горенко, яка очолила обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, та Жанну Стручковську, яку призначили директоркою комунального підприємства «Кіровоградфармація». Щодо Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини, то гендиректоркою призначили Наталію Нор. Всі три новопризначені директорки до цього виконували обов’язки очільниць у відповідних медичних та фармакологічному закладах.

Депутати 51 голосом «за» ухвалили обласну премію в галузі охорони здоров’я матиме чотири номінації: «Оберігаємо майбутнє», «Сила милосердя», «Гордість медицини», «Знання, душу, серце – людям». Розмір премії становить шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб у кожній номінації, тобто 14 274 гривні.

З обласного бюджету депутати погодили виділення чималеньких сум для ремонтів у деяких лікарнях. Так, для завершення реконструкції приймального відділення міської лікарні Олександрії передбачили 2,2 мільйони гривень, а для завершення реконструкції приймального відділення у Кіровоградській обласній лікарні – 750 тисяч гривень.

Обранці Кіровоградської області окремо вирішили озвучити на державному рівні проблему фінансування зі сторони Національної служби здоров’я України (НСЗУ) лікарень згідно з укладеними договорами. Тож депутати підтримали звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної ради та обласних рад.

– Недоотримання фінансування лікувальними закладами ставить під загрозу отримання жителями Кіровоградщини якісної, доступної та своєчасної спеціалізованої медичної допомоги й підвищення рівня якості життя населення. Обласна рада порушує клопотання встановити для комунальних некомерційних підприємств справедливу вартість медичних послуг, зрозумілі формули та розрахунки, єдині правила оплати за надані медичні послуги, – йдеться у зверненні.

Освіта: мільйони і кадри

Минулої п’ятниці з обласного бюджету виділили кошти на шкільний транспорт та школу в Помічній. В Помічнянській загальноосвітній школі I-III ступенів №3 потребує капітального ремонту дах, на що виділили з обласного «гаманця» 1,26 мільйони гривень.

Також з бюджету виділили один мільйон 240 тисяч гривень, за які за умови співфінансування з Маловисківською та Первозванівською громадами придбають шкільні автобуси.

Окремим блоком питань порядку денного йшли кадрові призначення в освітніх закладах. Незмінним директором Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату залишився Анатолій Коротков: він очолює цей освітній заклад з травня 1996 року.

На відповідні керівні посади призначили виконуючого обов’язки директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського Віталія Дмитрука та в.о. директорки Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №2 Наталію Яковлеву.

Захотіли – полетіли

Одним з найдискусійніших питань цієї сесії стало створення аеропорту в Кропивницькому. Депутати обговорювали, чи варте летовище капіталовкладень та з якого бюджету слід його фінансувати – з обласного чи міста Кропивницького. Аеропорт хочуть створити на місці аеродрому на території обласного центру.

Варто нагадати, що 20 років тому обласна рада вже ухвалювала створення комунального підприємства «Аеропорт Кіровоград», але через борги аеропорт довелося передати у приватні руки. Так у 2008 році облрада забрала землі летовища із комунальної власності і передати їх на баланс Кіровоградської державної льотної академії.

– Потреба в аеропорті у Кропивницькому не зникла, окрім того, розвивається мала авіація. З’являються люди, які мають десь зберігати та обслуговувати свої літаки. Тому час для відновлення аеропорту в місті сприятливий, – розповів заступник голови облради Юрій Семенюк.

Сприятливий час стосується і того, що наразі діє державна програма для створення і реконструкції в обласних центрах аеропортів. Наразі в рамках програми, яка діятиме до 2023 року, вже 17 аеропортів отримали дотації на розвиток з державного бюджету. Тому депутати створили юридичну особу для отримання дотацій, а саме комунальне підприємство «Міжнародний аеpопоpт “Кропивницький”».

В тексті питання №26 порядку денного вказано, що комунальне підприємство має координувати дії, пов’язані з досягненням неoбхіднoгo рівня міжнародних аерoпoртів, ефективності функціонування та надання якіснoгo аерoдрoмнoгo oбслугoвування, залучення до співпраці суб’єктів аерoпoртoвoї діяльності. Депутати ухвалили 35 голосами «за».

Ухваленням цього ж питання №26 обласні депутати вирішили звернутися дo Кабміну, щoб «Міжнародний аеpопоpт “Кропивницький”» включили дo Державнoї цільoвoї прoграми рoзвитку аеропортів.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ