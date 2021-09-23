КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ВЕРЕСНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 46 осіб захворіло, 8 одужало, летальних випадків не виявлено.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 вересня.

За минулу добу провели 437 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 154 дослідження ІФА та 384 дослідження на антиген.

COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 26 випадків (Кропивницька ТГ – 22, Компаніївська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 12 випадків (Олександрійська ТГ – 7, Приютівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 6 випадків (Новомиргородська ТГ – 4, Маловисківська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 2 випадки (Благовіщенська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

3 жителі Кропивницького району;

5 жителів Олександрійського району.

За минулу добу летальні випадки не зареєстровано.